Що потрібно знати бізнесу про онлайн-оплату?

На початку жовтня АМКУ дозволив платіжним системам на час воєнного стану зменшити розмір міжбанківських комісій (інтерчейнджа) з 0,9% до 0,7%. Подібні зміни дозволять бізнесам скоротити витрати на еквайринг, тож скоріше за все можливість оплати карткою та онлайн підключатимуть все більше і більше підприємців. І якщо з оплатою карткою все зрозуміло, то онлайн-оплата на сайті чи маркетплейсі викликає у невеликих бізнесів багато запитань. Чи всім вона потрібна та на що звертати увагу?

По-перше, треба чесно визнати, що онлайн-оплати бувають різними. Іноді процес настільки погано вибудований, що клієнт не витримує і просто кидає замовлення “на півдорозі”. Тому для клієнтського досвіду – краще ніякої онлайн-оплати, ніж та, що буде зменшувати конверсію продажів.

По-друге, варто починати з конкретного бізнесу. Якщо у вас товари на замовлення, то і ціна кожного разу буде різна. Наприклад, для того, щоб зробити кухню – потрібно все розрахувати, підготувати макет, визначитися з матеріалами, і тільки після цього вартість стане фінальною. Тож тут зайти і просто оплатити на сайті не вийде, але можна, наприклад використовувати електронний рахунок (інвойс).

Однак, для більшості бізнесів онлайн-оплата на сайті – це must have . Які плюси? Зменшення ручної роботи, як-то обробка платежів. Її на себе забирає сервіс, який надає платіжні послуги або банк. Крім цього, безпека всіх платіжних операцій, які перевіряються за допомогою 3D Secure — еталонної технології безпечних розрахунків в Інтернеті. Тобто захищений, як бізнес, так і покупець, який не буде нервувати, що переказує гроші на картку незнайомої людини.

Але як зрозуміти, який саме сервіс для оплати на сайті вам потрібен? Тут точно не потрібно орієнтуватися тільки на вартість і обирати найдешевший чи найдорожчий варіант – обидва можуть вам не підійти. Краще звертати увагу на інші аспекти:

Типи платіжних операцій. Оцініть потреби свого бізнесу та подумайте, як саме ви його буде масштабувати. Чи плануєте виходити на міжнародні ринки? Якщо так, то вам потрібне платіжне рішення, що дає можливість приймати оплати в будь-якій валюті з різних країн. Якщо для вашого бізнесу необхідна місячна або річна підписка – це зручне рішення для регулярних платежів та допомагає уникнути пені. Але зрозуміти все це можливо тільки після комплексного аналізу.

Інтеграція та клієнтська підтримка. Обов’язково дізнайтеся, як саме відбувається процес інтеграції у сервісу, який ви обираєте. Скільки часу займає, як швидко можна почати приймати платежі, куди звертатися в разі технічних негараздів. Чи працює підтримка у вихідні дні? Клієнти точно не будуть чекати до вихідних.

Репутація та відгуки. Подивіться, які сервіси використовують ваші колеги зі сфери або навіть конкуренти. Пройдіть весь шлях клієнта – наскільки все зручно та швидко? Також почитайте, що пишуть користувачі: чи багато негативних відгуків, з чим пов’язані скарги? І, звісно, вивчіть вартість – так, це не основне, але будь-якому бізнесу необхідно точно знайти, якими будуть щомісячні платежі, відсотки від продажу, і чи входять у вартість додаткові послуги: звіти, аналітика.