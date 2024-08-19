Девальвация вернется осенью. Чего ждать от курса гривны в конце августа и в начале сентября?

Затишье на валютном рынке вскоре сменится более активными колебаниями. Поэтому доллар по 42 гривны уже не за горами.

Валютный рынок заканчивает лето с курсом, который закрепился в коридоре от 41 до 42 грн/долл. Во второй половине августа наличный курс продемонстрировал небольшое укрепление и сместился в диапазон 41-41,5 грн/долл. При этом официальный курс приблизился к нижней границе упомянутого коридора и закрепился на отметке 41,1 грн/долл. По всем прогнозам, последние недели августа и начало сентября не принесут особых изменений, а значит курс за пределы 42 грн/долл. не выйдет.

Наличный курс гривны к доллару

По данным Finance.ua

Спрос уменьшился, интервенции сократились

Тенденция к сокращению спроса на валюту продолжается. И это главный фактор, который обеспечил некоторую стабилизацию рынка.

Население к середине августа сократило покупку валюты по той причине, что пик спроса приходится в основном на начало месяца, когда украинцы конвертируют свои зарплаты в валюту. Давление на безналичный рынок уменьшилось вследствие временного сокращения оборонных и в особенности энергетических закупок.

Произошло частичное сокращение импорта электроэнергии за счет стабилизации и восстановления энергоинфраструктуры. За период с 1 по 12 августа суммарный импорт электроэнергии сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом июля. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Кроме того, увеличилось предложение валюты на безналичном рынке благодаря росту экспорта сельхозпродукции нового урожая, который обеспечивает приток валютной выручки в страну.

Например, если в период с 29 июля по 2 августа сумма интервенций НБУ на межбанке составила 767 млн грн, то с 5 по 9 августа – 541 млн грн, а в период с 12 по 16 августа интервенции уменьшились до 518 млн грн.

Соответственно, есть предпосылки к тому, что суммарный объем интервенций НБУ за август будет меньше, чем в июле. Тогда НБУ продал на рынке более 3,3 млрд долл. Это наибольшая сумма распродажи из резервов Нацбанка с декабря 2023 года.

Пессимизм преобладает, поэтому гривна будет слабеть

С приближением осени курсовые движения станут более ощутимыми и заметными.

В то же время любые изменения будут происходить под надзором Нацбанка, который при необходимости готов оперативно вмешаться на рынок для достижения баланса между спросом и предложением. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Ключевая тенденция – это постепенное смещение верхней границы курсового коридора к отметке 42 грн/долл. По словам Лесового, основные события на валютном рынке в конце августа и в первых числах сентября будут происходить в промежутке 41-41,7 грн/долл. на межбанке и 41-42 грн/долл. в наличном сегменте.

Что касается динамики курса в среднесрочном периоде, то на валютный рынок будут оказывать влияние следующие факторы.

Поступление 4,2 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility, что вместе с получением гранта от США на 3,9 млрд долл. существенно увеличит предложение валюты.

"Вместе с тем, такое увеличение, как и в предыдущие периоды, станет фактором давления на валютный рынок за счет увеличения притока бюджетной гривны на валютный рынок", – считает Григорий Кукуруза.

Рост импорта электроэнергии в осенне-зимний период, когда возрастет потребление энергоносителей, что приведет к всплеску спроса на валюту и будет оказывать давление на курс.

Сохранение спроса на валюту со стороны государственного сектора в связи с оплатой крупных заказов в сфере обороны. Причем к концу года число таких заказов, скорее, вырастет.

"Также следует учитывать потенциальное влияние на курс такого фактора как увеличение налогов. Но его роль будет ощутима скорее всего в сентябре, когда Верховная Рада возобновит работу", – уточняет Григорий Кукуруза.