Девальвація повернеться восени. Чого чекати від курсу гривні наприкінці серпня та на початку вересня?

Затишшя на валютному ринку незабаром зміниться більш активними коливаннями. Тож долар по 42 гривні вже не за горами.

Валютний ринок закінчує літо з курсом, що закріпився у коридорі від 41 до 42 грн/дол. У другій половині серпня готівковий курс продемонстрував незначне зміцнення та змістився у діапазон 41-41,5 грн/дол. При цьому офіційний курс наблизився до нижньої межі згаданого коридору та закріпився на позначці 41,1 грн/дол. За всіма прогнозами, останні тижні серпня та початок вересня не принесуть особливих змін, а отже курс за межі 42 грн/дол. не вийде.

Готівковий курс гривні до долара

За даними Finance.ua

Попит зменшився, інтервенції скоротилися

Тенденція до скорочення попиту на валюту продовжується. І це головний фактор, який забезпечив деяку стабілізацію ринку.

Населення до середини серпня скоротило купівлю валюти через те, що пік попиту припадає в основному на початок місяця, коли українці конвертують свої зарплати у валюту. Тиск на безготівковий ринок зменшився внаслідок тимчасового скорочення оборонних та особливо енергетичних закупівель.

Відбулося часткове скорочення імпорту електроенергії за рахунок стабілізації та відновлення енергоінфраструктури. За період із 1 по 12 серпня сумарний імпорт електроенергії скоротився на 42% проти аналогічного періода липня. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Крім того, збільшилася пропозиція валюти на безготівковому ринку завдяки зростанню експорту сільгосппродукції нового врожаю, який забезпечує надходження валютної виручки до країни.

Наприклад, якщо в період з 29 липня по 2 серпня сума інтервенцій НБУ на міжбанку склала 767 млн грн, то з 5 по 9 серпня – 541 млн грн, а в період з 12 по 16 серпня інтервенції зменшилися до 518 млн грн.

Відповідно, є передумови до того, що сумарний обсяг інтервенцій НБУ за серпень буде меншим, ніж у липні. Тоді НБУ продав на ринку понад 3,3 млрд дол. Це найбільша сума розпродажу із резервів Нацбанку з грудня 2023 року.

Песимізм переважає, тому гривня слабшатиме

З наближенням осені курсові рухи стануть більш відчутними та помітними.

Водночас будь-які зміни відбуватимуться під наглядом Нацбанку, який за потреби готовий оперативно втрутитися на ринок для досягнення балансу між попитом та пропозицією. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Ключова тенденція – це поступове зміщення верхньої межі курсового коридору до позначки 42 грн/дол. За словами Лєсового, основні події на валютному ринку наприкінці серпня та на початку вересня відбуватимуться у проміжку 41-41,7 грн/дол. на міжбанку та 41-42 грн/дол. у готівковому сегменті.

Що стосується динаміки курсу в середньостроковому періоді, то на валютний ринок впливатимуть такі фактори.

Надходження 4,2 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility, що разом із отриманням гранту від США у сумі 3,9 млрд дол. суттєво збільшить пропозицію валюти.

"Водночас, таке збільшення, як і в попередні періоди, стане фактором тиску на валютний ринок за рахунок збільшення припливу бюджетної гривні на валютний ринок", – вважає Григорій Кукуруза.

Зростання імпорту електроенергії в осінньо-зимовий період, коли збільшиться споживання енергоносіїв, що призведе до сплеску попиту на валюту і чинитиме тиск на курс.

Збереження попиту на валюту з боку державного сектору у зв'язку з оплатою великих замовлень у сфері оборони. Причому до кінця року кількість таких замовлень вочевидь зросте.

"Також слід враховувати потенційний вплив на курс такого фактора як збільшення податків. Але його роль буде відчутна, швидше за все, у вересні, коли Верховна Рада відновить роботу", – уточнює Григорій Кукуруза.