"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько банки выдали льготных займов за неделю

За прошлую неделю предприниматели получили от уполномоченных банков 614 льготных кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,3 миллиарда гривен, из чего 446 кредитов на 0,9 миллиарда гривен выдали государственные банки.

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Как сообщили в Министерстве финансов, в целом с начала текущего года было выдано 21,4 тысячи таких ссуд на общую сумму 80,4 миллиарда гривен, в том числе в госбанках — 16,1 тысячи кредитов на 40,9 миллиарда гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 65,6 тысячи кредитов на 257,7 миллиарда гривен, в том числе банками государственного сектора — 49,1 тысячи на 131,3 миллиарда гривен.

В частности, 29,3 миллиарда гривен выдано на инвестиционные цели; 66,38 миллиарда – на финансирование оборотного капитала; 40,47 миллиарда гривен составили ссуды для сельскохозяйственных производителей ; 26,92 миллиарда – для переработчиков агропродукции; 1,46 миллиарда выдано на финансирование энергосервиса; 57,55 миллиарда – на антивоенные цели; а 22,25 миллиарда гривен составило кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 100,4 тысячи кредитных договоров на 347,3 миллиарда гривен. Из них банки в государственной собственности заключили 69,6 тысячи договоров на 158 миллиардов гривен.

Какие банки самые активные в выдаче льготных кредитов бизнесу

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства, заключивший соответствующие соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Однозначными лидерами среди банков-участников являются государственные Приватбанк (46,7 тысячи кредитов на 67,3 миллиарда гривен) и Ощадбанк (15,5 тысячи кредитов на 43,6 миллиарда гривен).

Сопоставимые показатели имеют Первый украинский международный банк (4,7 тысячи кредитов на 34,8 миллиарда гривен), ПроКредит Банк (4,7 тысячи кредитов на 26,3 миллиарда гривен), Укргазбанк (5,6 тысячи кредитов на 26,1 миллиарда гривен) и Райффайзен Банк (5,4 тысячи кредитов на 25,5 миллиарда гривен).

Кроме них, активными участниками программы являются Укрэксимбанк (выдал средств на 16,8 миллиарда гривен), Кредобанк (14,9 миллиарда), Креди Агриколь Банк (14,8 миллиарда) и ОТП Банк (13,4 миллиарда гривен).

За предыдущую же неделю по этой программе банками было выдано 506 льготных кредитов на 2,2 миллиарда гривен. Впрочем, доля государственных банков тогда была значительно меньше — ими было выдано 272 займа на 0,6 миллиарда гривен.