"Доступні кредити 5-7-9%": скільки банки видали пільгових позик за тиждень

За минулий тиждень підприємці отримали від уповноважених банків 614 пільгових кредитів в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 2,3 мільярда гривень, з чого 446 кредитів на 0,9 мільярда гривень видали державні банки.

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Як повідомили в Міністерстві фінансів, загалом з початку поточнго року було видано 21,4 тисячі таких позик на загальну суму 80,4 мільярда гривень, зокрема в держбанках - 16,1 тисячі кредитів на 40,9 мільярда гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 65,6 тисячі кредитів на 257,7 мільярда гривень, у тому числі банками державного сектору – 49,1 тисячі на 131,3 мільярда гривень.

Зокрема, 29,3 мільярда гривень видано на інвестиційні цілі; 66,38 мільярда – на фінансування оборотного капіталу; 40,47 мільярда гривень склали позики для сільськогосподарських виробників; 26,92 мільярда – для переробників агропродукції; 1,46 мільярда видано на фінансування енергосервісу; 57,55 мільярда – на антивоєнні цілі; а 22,25 мільярда гривень склало кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 100,4 тисячі кредитних договорів на 347,3 мільярда гривень. З них банки у державній власності уклали 69,6 тисячі договорів на 158 мільярдів гривень.

Які банки найактивніші у видачі пільгових кредитів бізнесу

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва, який уклав відповідні угоди про співробітництво з 46 банками. Однозначними лідерами серед банків-учасників є державні Приватбанк (46,7 тисячі кредитів на 67,3 мільярда гривень) та Ощадбанк (15,5 тисячі кредитів на 43,6 мільярда гривень).

Співставні показники мають Перший український міжнародний банк (4,7 тисячі кредитів на 34,8 мільярда гривень), ПроКредит Банк (4,7 тисячі кредитів на 26,3 мільярда гривень), Укргазбанк (5,6 тисячі кредитів на 26,1 мільярда гривень) та Райффайзен Банк (5,4 тисячі кредитів на 25,5 мільярда гривень).

Крім них, активними учасниками програми є Укрексімбанк (видав коштів на 16,8 мільярда гривень), Кредобанк (14,9 мільярда), Креді Агріколь Банк (14,8 мільярда) та ОТП Банк (13,4 мільярда гривень).

Зазначимо, що за попередній тиждень за цією програмою банками було видано 506 пільгових кредитів на 2,2 мільярда гривень. Втім, частка державних банків була значно меншою - ними було видано 272 позик на 0,6 мільярда гривень.