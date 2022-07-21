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ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую ставку
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 0,5%. Решение было принято, чтобы замедлить инфляцию в еврозоне. Об этом сообщила пресс-служба ЕЦБ.
"Управляющий совет решил сделать более масштабный первый шаг на пути нормализации учетных ставок, чем это было отмечено на предыдущем заседании", - говорится в заявлении ЕЦБ.
Отмечается, что изменение процентных ставок "поддержит возврат инфляции в среднесрочную цель ЕЦБ благодаря прогнозируемости инфляционных ожиданий и достижению ожидаемого показателя в среднесрочной перспективе". Целевой показатель инфляции центрального банка составляет 2%.
Ранее ЕЦБ сообщал, что повысит ставки в июле и сентябре, поскольку потребительские цены в еврозоне продолжают расти. Депозитная ставка ЕЦБ составляет 0%, основная ставка рефинансирования – 0,5%, а предельная кредитная линия – 0,75%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Изменение курса в денежной политике вызвано риском рецессии на фоне войны в Украине, что также ускоряет инфляцию, уровень которой составил в июне 8,6%.
Напомним, в Украине в июне правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых. Регулятор пошел на этот шаг, в том числе, для сдерживания инфляции в стране.
В Украине, по прогнозам НБУ, по итогам 2022 года инфляция может превысить отметку в 20%, но при этом она будет оставаться контролируемой.
Источник фото: ua.depositphotos.com