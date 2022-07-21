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ЄЦБ уперше з 2011 року підвищив базову ставку
Європейський центральний банк підвищив базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів — до 0,5%. Рішення приняли, щоб сповільнити інфляцію в єврозоні. Про це повідомила пресслужба ЄЦБ.
"Керуюча рада вирішила зробити більш масштабний перший крок на шляху нормалізації облікових ставок, ніж це було зазначено на попередньому засіданні", — йдеться в заяві ЄЦБ.
Зазначається, що зміна процентних ставок "підтримає повернення інфляції до середньострокової цілі ЄЦБ завдяки прогнозованості інфляційних очікувань і досягнення очікуваного показника в середньостроковій перспективі" .Цільовий показник інфляції центрального банку становить 2%.
Раніше ЄЦБ повідомляв, що підвищить ставки в липні та вересні, оскільки споживчі ціни в єврозоні продовжують зростати. Депозитна ставка ЄЦБ нині становить 0%, основна ставка рефінансування – 0,5%, а гранична кредитна лінія – 0,75%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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