ЄЦБ уперше з 2011 року підвищив базову ставку

Європейський центральний банк підвищив базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів — до 0,5%. Рішення приняли, щоб сповільнити інфляцію в єврозоні. Про це повідомила пресслужба ЄЦБ.

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"Керуюча рада вирішила зробити більш масштабний перший крок на шляху нормалізації облікових ставок, ніж це було зазначено на попередньому засіданні", — йдеться в заяві ЄЦБ.

Зазначається, що зміна процентних ставок "підтримає повернення інфляції до середньострокової цілі ЄЦБ завдяки прогнозованості інфляційних очікувань і досягнення очікуваного показника в середньостроковій перспективі" .Цільовий показник інфляції центрального банку становить 2%.

Раніше ЄЦБ повідомляв, що підвищить ставки в липні та вересні, оскільки споживчі ціни в єврозоні продовжують зростати. Депозитна ставка ЄЦБ нині становить 0%, основна ставка рефінансування – 0,5%, а гранична кредитна лінія – 0,75%.

Зміна курсу у грошовій політиці викликана, зокрема, ризиком рецесії на тлі війни в Україні, що також прискорює інфляцію, рівень якої становив у червні 8,6%.