Госказначейство возместило налогоплательщикам наибольшую сумму НДС за последние 3 года

В январе 2023 года, при уплате НДС в сумме 31,1 млрд грн, во исполнение решения Государственной налоговой службы Госказначейство возместило налогоплательщикам на счета 19,3 млрд грн — это самая большая сумма возмещения НДС за последние 3 года.

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Об этом 1 февраля сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

"Январь 2023 года - первый месяц, когда мы впервые сравниваем месяцы год к году с периодом прекращения сверток по НДС год назад. Тогда, благодаря антикору, прирост поступлений был 11,9 млрд в январе. Поэтому недовыполнение год до года НДС в январе 2023 на 24,6% прогнозируемо и понятно", — отметил он.

В то же время, подчеркнул Гетманцев, если не учитывать поступление НДС, то роспись была перевыполнена на 7,4% (+1,7 млрд грн), прирост к январю 2022 года составляет 17,1 % или 3,5 млрд грн.

Налоговая эффективность по НДС выросла до 3,03% в январе 2023 года (декл. по НДС за декабрь 2022 года) по сравнению с январем 2022 года – до 2,85% (декл. по НДС за декабрь 2021 года).

В январе 2023 процент заблокированных налоговых накладных (НН) и расчетов корректировки составляет 1%. Показатель на 0,46% меньше, чем в декабре 2022 года.

"За 2022-2023 годы исполнено 8900 решений суда по регистрации налоговых накладных. Выполнены решения судов, которые не выполнялись годами. На исполнении осталось около 500 текущих решений", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказал Delo.ua о наполнении госбюджета, о коррупции на таможне, о борьбе с "зарплатными ФОП" и о планах перевести взаимоотношения между налогоплательщиками и фискальными органами в онлайн.