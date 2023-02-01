Держказначейство відшкодувало платникам податків найбільшу суму ПДВ за останні 3 роки

У січні 2023 року, при сплаті ПДВ у сумі 31,1 млрд грн, на виконання рішення Державної податкової служби Держказначейство відшкодувало платникам податків на рахунки 19,3 млрд грн — це найбільша сума відшкодування ПДВ за останні 3 роки.

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Про це 1 лютого повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Січень 2023 — перший місяць, коли ми вперше порівнюємо місяці рік до року з періодом припинення скруток з ПДВ рік тому. Тоді, завдяки антикору, приріст надходжень був 11,9 млрд у січні. Тому недовиконання рік до року ПДВ в січні 2023 на 24,6% є прогнозованим і зрозумілим", — зауважив він.

Водночас, підкреслив Гетманцев, якщо не враховувати надходження ПДВ, то розпис перевиконали на 7,4% (+1,7 млрд грн), приріст до січня 2022 року складає 17,1 % або 3,5 млрд грн.

Податкова ефективність з ПДВ зросла до 3,03% у січні 2023 року (декл. з ПДВ за грудень 2022 року) порівняно з січнем 2022 року — до 2,85% (декл. з ПДВ за грудень 2021 року).

У січні 2023 року відсоток заблокованих податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування становить 1%. Показник на 0,46% менший, ніж у грудні 2022.

"За 2022-2023 року виконано 8900 рішень суду щодо реєстрації податкових накладних. Виконані рішення судів, які не виконувались роками. На виконанні залишилось близько 500 поточних рішень", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розповів Delo.ua про наповнення держбюджету, про корупцію на митниці, про боротьбу із "зарплатними ФОП" та про плани перевести взаємини між платниками податків та фіскальними органами в онлайн.