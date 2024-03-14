Гривневые ОВГЗ превышают доходность банковских депозитов в 1,5 раза

Годовая доходность гривневых государственных облигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам. А в январе-феврале – в 1,54 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа за февраль 2024 в государственный бюджет привлечено 41,5 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 19,7 млрд грн (218,4 млн долл. США и 274,8 млн евро ). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 37,8 млрд грн в эквиваленте.

Сообщается, что в целом с начала года по состоянию на 1 марта 2024 благодаря размещенным ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 39,0 млрд грн (468,4 млн долл. США и 509,8 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 58,6 млрд гривен.

"Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь – февраль 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ. Коэффициент рефинансирования по внутреннему государственному долгу по состоянию на конец февраля 2024 года составил 122%", - отметили.

По данным ведомства, гривневые ОВГЗ существенно превышают доходность банковских депозитов. В частности, в феврале украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (за вычетом военного сбора и НДФЛ) составил 11,34%.

В Минфине напомнили, что средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ (не подлежит налогообложению НДФЛ и не уплачивается военный сбор) составляет 17,32%.

"Итак, годовая доходность гривневых государственных облигаций в феврале в 1,53 раза превышала среднюю ставку по банковским депозитам. А в январе-феврале - в 1,54 раза", - отмечают в Минфине.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Украинцы стали вдвое больше покупать ОВГЗ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отмечается большой рост интереса граждан и предпринимателей к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Объем вложений юридических лиц за этот период увеличился в 1,7 раза, составляя 139 млрд грн, а вложения физических лиц выросли более чем вдвое до 53,3 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.