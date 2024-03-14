Гривневі ОВДП перевищують дохідність банківських депозитів в 1,5 раза

Річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому – в 1,54 раза.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики за лютий 2024 року до державного бюджету залучено 41,5 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 19,7 млрд грн (218,4 млн дол. США та 274,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 37,8 млрд грн в еквіваленті.

Повідомляється, що в цілому з початку року станом на 1 березня 2024 року завдяки розміщеним ОВДП до державного бюджету залучено 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд гривень.

"Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень – лютий 2024 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП. Коефіцієнт рефінансування за внутрішнім державним боргом станом на кінець лютого 2024 року склав 122%", - зауважили в Мінфіні.

За даними відомства, гривневі ОВДП суттєво перевищують дохідність банківських депозитів. Зокрема, у лютому український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (з вирахуванням військового збору та ПДФО) становив 11,34%.

В Мінфіні нагадали, що середньозважена дохідність гривневих ОВДП (не підлягає оподаткуванню ПДФО і не сплачується військовий збір) становить 17,32 %.

"Отже, річна дохідність гривневих державних облігацій у лютому в 1,53 раза перевищувала середню ставку за банківськими депозитами. А в січні-лютому – в 1,54 раза", - наголошують в Мінфіні.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Українці почали вдвічі більше купляти ОВДП

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відзначається велике зростання інтересу громадян та підприємців до інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Обсяг вкладень юридичних осіб за цей період збільшився в 1,7 рази, складаючи 139 млрд грн, а вкладення фізичних осіб зросли більше, ніж вдвічі, до 53,3 млрд грн.

З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року фізичні особи в Україні придбали 574 тисячі облігацій загальною сумою на понад 74 млрд грн.

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.