Кабмин усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях: кого это касается

Кабинет министров Украины разрешил районным военным администрациям повышать зарплаты госслужащим – ранее повышение зарплат работникам на прифронтовых территориях согласовывалось с соответствующей ОВА.

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Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что Кабмин внес разработанные Минреинтеграции изменения в постановления от 25 апреля 2023 г. № 391 и от 25 августа 2023 г. № 928.

Эти документы касаются механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.

"Раньше перечень работников согласовывался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, недавно глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе. Реформа предполагает обновление структуры зарплаты через классификацию должностей, учитывая сложность работы, уровень компетентности, знаний и ответственности.

Новая система оплаты труда госслужащих

В конце 2023 года Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда и продолжает реформу государственного управления, согласно которой с 1 января 2024 года количество государственных служащих должно было уменьшиться почти на 20 тысяч.

Согласно новой системе, у руководителей нет возможности самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премия.

Новая система будет относиться ко всем государственным органам, включая министерства, секретариат Кабинета министров и Офис президента, а также региональные органы, такие как областные и районные администрации.

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