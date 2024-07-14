Кабмін вдосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях: кого це стосується

Кабінет міністрів України дозволив районним військовим адміністраціям підвищувати зарплати держслужбовцям - раніше підвищення зарплат працівникам на прифронтових територіях погоджувалося з відповідною ОВА.

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Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Кабмін вніс розроблені Мінреінтеграції зміни до постанов від 25 квітня 2023 року № 391 і від 25 серпня 2023 року № 928.

Ці документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

"Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, нещодавно голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі. Реформа передбачає оновлення структури зарплати через класифікацію посад, враховуючи складність роботи, рівень компетентності, знань і відповідальності.

Нова система плати праці держслужбовців

В кінці 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці та продовжує реформу державного управління, згідно з якою з 1 січня 2024 року кількість державних службовців мала зменшитися на майже 20 тисяч.

Згідно з новою системою, керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.

Нова система стосуватиметься всіх державних органів, включаючи міністерства, секретаріат Кабінету міністрів та Офіс президента, а також регіональні органи, такі як обласні та районні адміністрації.

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