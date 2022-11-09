Заставляем валюту работать. Как получить максимум дохода от депозитов в долларах и евро

Банки по валютным вкладам предлагают в основном скромные 1-2% годовых. Тем не менее, по факту можно выгадать доходность, которая почти вдвое выше, а заодно дополнительно заработать на колебаниях валютного курса.

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С 24 февраля по 8 ноября средняя доходность гривневых вкладов, которые банки оформляют для населения, выросла на 3-4 п.п. до 11-12% годовых. Это данные Украинского индекса ставок по депозитам физлиц (UIRD). Но есть немало банков, которые предлагают и более привлекательные условия – до 18-20% годовых и выше. Тем не менее, даже такие ставки не могут уберечь сбережения украинцев от обесценивания в результате инфляции.

Альтернатива? Присмотреться к валютным вкладам. Ставки по ним, конечно, не такие вкусные. Согласно тому же UIRD, по вкладам в долларах банки в среднем начисляют до 0,8-0,9% годовых, по евродепозитам – 0,3-0,4% годовых.

Но, во-первых, иностранная валюта сама по себе является своеобразной страховкой для сбережений. Во-вторых, если потратить немного времени на поиск доходного валютного вклада, вполне можно выгадать ставку до 2-3% годовых.

Если есть гривна, а валюты – нет

Когда на руках только национальная валюта, но хочется разместить на депозите иностранную, необязательно идти в обменку и брать доллар либо евро по наличному курсу около 40 грн.

Есть две альтернативы. Первая – открыть валютный депозит сроком минимум на три месяца без права досрочного расторжения, купив для него иностранную валюту на сумму до 100 тыс грн в эквиваленте. В этом случае курс обмена будет карточным – в пределах 37-38 грн за доллар (некоторые банки оформляют такие вклады и в евро). То есть, курс на 1-2 грн "хуже" официального и на 3-4 грн «лучше» наличного.

Вторая альтернатива появилась сравнительно недавно. В конце октября Национальный банк дал возможность приобретать физлицам валюту по официальному курсу, который составляет 36,6 грн/долл., при выполнении нескольких условий. Эта валюта автоматически отправляется на нерасторгаемый вклад сроком не менее полугода. Кроме того, после окончания депозита вкладчик получает обратно не валюту, а гривну, которая пересчитана снова-таки по официальному курсу Нацбанка на момент истечения срока вклада.

На многое рассчитывать не стоит

Процентные ставки нельзя сказать, что поражают воображение. По вкладам на три месяца с покупкой валюты по "карточному" курсу многие банки предлагают символические 0,01-0,1% годовых . Чуть более щедрые финучреждения согласны начислять вкладчикам до 1,5-2% годовых . Но следует понимать: если клиент не будет продлевать депозит захочет забрать деньги, как только эти три месяца истекут, он получит сущие копейки. Ведь нужно уплатить еще НДФЛ по ставке 18% и 1,5% военного сбора, которые съедят около 20% дохода. Кроме того, некоторые банки за покупку безналичной валюты берут комиссию в размере 0,5-1%. В итоге, вкладчик на выходе получит или «ноль», или вообще останется в минусе.

Вот какие условия предлагают некоторые банки по депозитам на 3 месяца под покупку валюты (условия указаны для доллара):

Райффайзен банк : доходность – 0,01% годовых, комиссия за покупку валюты отсутствует;

Банк "Пивденный" : доходность 0,5% годовых, комиссия за покупку валюты отсутствует;

Кредобанк : доходность 0,01% годовых, комиссия за покупку валюты – 1% суммы;

ПУМБ : доходность 0,1% годовых, комиссия за покупку валюты отсутствует;

Банк "Львов" : доходность 1,25-1,75% годовых, комиссия за покупку валюты – 0,5% суммы;

Акордбанк: доходность 0,01% годовых, комиссия за покупку валюты отсутствует.

Что касается депозитов, для которых можно приобрести валюту по официальному курсу НБУ, то пока такие программы не стали популярными. Банкиры не под диктофон признаются, что клиентов не очень привлекает перспектива получить обратно гривну. Ведь такие вклады открываются как раз для того, чтобы обзавестись "твердой" валютой и купить ее по более выгодному – по сравнению с наличным – курсу.

В итоге, среди крупнейших банков Delo.ua нашло подобные программы лишь у двух госбанков – ПриватБанка и Ощадбанка. Первый оформляет вклад "Капитал", второй – вклад под названием «Мой валютный депозит». Оба банка дают смешные 0,01% годовых доходности. Грозились еще запустить вклады под покупку валюты по официальному курсу monobank и Cominbank (КИБ), но пока в их ассортименте подобных программ нет.

Выбираем и не торопимся

Впрочем, обычные валютные депозиты тоже никто не отменял. Они подойдут для тех, у кого где-то под подушкой уже есть доллары либо евро. Либо же придется покупать валюту по наличному курсу, но зато ее можно будет разместить на максимально гибких условиях: с правом досрочного расторжения, с ежемесячной выплатой процентов, без комиссии за конвертацию и т.д.

Средние ставки по депозитам в иностранной валюте (речь о вкладах, которые не предполагают обязательную покупку валюты за гривну – ред.) в крупных банках колеблются в пределах 0,1-1% годовых . Банки поменьше обещают доходность повыше, до 2,5-3% годовых .

Вот какие процентные ставки дают некоторые банки по классическим валютным вкладам (указана максимальная доходность):

Ощадбанк – 0,4% USD/0,15% EUR

Укргазбанк – 1,1% USD/0,01% EUR

Укрэксимбанк – 2,55% USD/1% EUR

Таскомбанк – 2,5% USD/2,1% EUR

Банк "Альянс" – 2,75% USD/2,5% EUR

Банк "Глобус" – 3% USD/2,5% EUR

Дополнительные бонусы можно получить за оформление вклада на длительный срок (более 1 года) либо за пролонгацию депозита, за размещение крупных сумм (от 10 тыс долл., плюс-минус), за невозможность снять средства досрочно и за капитализацию процентов, когда доход вкладчику "капает" на счет не каждый месяц, а выплачивается только по завершению вклада. При выборе этих опций в зависимости от банка можно рассчитывать еще на 0,1-0,5 п.п. к базовой ставке сверху.

Три способа увеличить доход

Выгода от валютного депозита зависит от того, какой депозитный продукт выберет вкладчик, и как ему повезет с ситуацией на валютном рынке. Итого можно рассмотреть три сценария .

1. Открываем депозит на 3 месяца с покупкой валюты по карточному курсу банка. При этом подыскиваем банк, который дает курс максимально приближенный к официальному курсу НБУ, не взимает комиссию за конвертацию и предлагает ставку на уровне хотя бы 1-1,5% годовых. После окончания срока депозита банк возвращает вкладчику валюту (это важно, не гривну!) и ее снова можно положить уже на обычный валютный депозит. Второй вариант – когда вклад закончился, просто снять доллары либо евро, и продать их по наличному курсу, заработав таким образом еще около 10% на курсовой разнице. Это при условии, что валюта куплена где-то за 37 грн/долл., а продана по 40,5 грн/долл.

2. Открываем депозит на 6 месяцев с покупкой валюты по официальному курсу НБУ. В этом случае, к сожалению, пространства для маневра немного, так как обратно банк, как мы помним, возвращает все равно гривну. Поэтому расчет на то, что Нацбанк за эти полгода снизит официальный курс гривны к доллару, и благодаря этому вкладчик сможет заработать.

3. Оформляем обычный валютный депозит в банке, который дает наилучшую доходность. Причем, если немного поиграться условиями вклада, за которые банк дает повышенную ставку, на выходе можно получить до 3,5% годовых. В то же время, если оставить возможность частичного снятия средств во время действия депозитного договора, то при колебаниях валютного курса можно понемногу продавать доллары и евро на курсовых "прыжках". Это будет неплохой дополнительный доход к тем процентам, что начисляет банк.