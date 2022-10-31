Укрепление до 40 гривен за доллар. Чего ждать от курса валют в первую неделю ноября

На прошлой неделе (24-30 октября) в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило $500 млн дополнительного финансирования. Средства были предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании. Украина ожидает также поступление следующих траншей макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €2,5 млрд в ноябре 2022 года и €0,5 млрд – в декабре.

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Как обратил внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, благодаря такой помощи снижаются объемы эмиссии гривны, что поддерживает ее курс по иностранным валютам. По этой причине уже несколько месяцев практически не наблюдается ее девальвация, а в последнюю неделю октября наметилась даже некоторая ревальвация.

Усилия НБУ не были напрасны

"НБУ сделал ряд шагов по укреплению гривни на валютном рынке. В рамках мероприятий Нацбанка были обеспечены наличными банковские обменные пункты, ограничены операции спекулянтов и предложены депозиты с возможностью покупки долларов и евро по официальному курсу", – напоминает эксперт.

Все это повлекло за собой укрепление украинской национальной валюты. Кроме того, на межбанке регулятор активно продает иностранные валюты коммерческим банкам. Похоже говорят и в самом НБУ, о чем свидетельствует последний инфляционный отчет регулятора: ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась, чему способствовали действия НБУ, увеличение поступлений от экспорта и международной помощи Украине.

Как подчеркивает НБУ, нагнетание негативной информационной среды из-за агрессивных заявлений и террористических действий РФ на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привело к ситуативному росту спроса и формированию девальвационного давления на наличном валютном рынке в сентябре. Однако в дальнейшем ситуация улучшалась.

"В частности, операции по подкреплению банков наличным долларом и евро, увеличение возможности гражданам покупать валюту с последующим вложением ее на депозит и увеличение объема наличной валюты, который банк может предложить населению, ослабили давление на наличном рынке", — говорится в инфляционном отчете Нацбанка, какой он обнародовал 27 октября.

Что же касается межбанка, то глава совета НБУ Богдан Данилишин по случаю напомнил, что потребность в значительных валютных интервенциях регулятора оказывает давление на международные резервы, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до $23,9 млрд, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта. В то же время, с увеличением предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки иностранной валюты на МВРУ.

Это позволило несколько уменьшить объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, который, впрочем, продолжает превышать $0,5 млрд в неделю”, – объясняет Данилишин.

Как прошли торги на межбанке

24-28 октября Нацбанк стремительно сократил продажу и несколько нарастил покупку валюты, реализовав на межбанке $227,6 млн и приобретя $13,5 млн (международные резервы сократились на $214,1 млн).

Для сравнения, за неделю до этого, когда спрос на инвалюту был заметно больше, НБУ купил всего лишь $7,2 млн, а продал 576,4 млн (отрицательный баланс – $569,2 млн).

Таким образом, исходя из результатов последних торгов, Нацбанк с начала войны приобрел на межбанке суммарно $2,506 млрд, а продал почти $18,734 млрд. С начала же года НБУ купил в общей сложности $3,163 млрд, а продал $21,508 млрд.

Курс валют в банках и на черном рынке

На прошлой неделе гривна по отношению к доллару ощутимо укрепилась. Если в понедельник курс в банках в среднем по Украине составлял 40,8–40,15 грн/$, то после плавного падения в воскресенье – 39–39,75 грн/$.

На черном рынке ситуация похожа, но валюта подешевела только к пятнице. Если в понедельник средний курс в банках составлял 40,25–40,4 грн/$, то в пятницу – 39,55–39,7 грн/$. Но на выходных доллар несущественно подорожал до 39,65-39,8 грн/$.

Курс евро на прошлой неделе в банках и на черном рынке характеризовался скачками и широким спредом, но в целом евровалюта больших изменений не претерпела. В понедельник в среднем в банках курс составлял 38,3–39,6 грн/€, а в воскресенье – 38,4–39,5 грн/€.

Евро на черном рынке заметно подорожал в среду (с 38,7-39 грн/€ в понедельник до 38,95-39,3 грн/€), но к концу недели курс составил уже 38,8-39,07 грн/€ . По прогнозам наших аналитиков, на следующей неделе и доллар, и евро будут находиться на том же уровне .

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40 грн/$, а евро достиг отметки 39,5 грн/€. Однако говорить о том, что этот тренд устойчив, до окончания боевых действий не приходится", – добавляет Андрей Гойлов.