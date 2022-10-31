Зміцнення до 40 гривень за долар. Чого очікувати від курсу валют у перший тиждень листопада

Минулого тижня (24-30 жовтня) до державного бюджету України від Світового банку надійшло $500 млн додаткового фінансування. Кошти було надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії. Україна очікує також надходження наступних траншів макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі €2,5 млрд у листопаді 2022 року та €0,5 млрд – у грудні.

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Як звертув увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, завдяки такій допомозі знижуються обсяги емісії гривні, що підтримує її курс до іноземних валют. З цієї причини вже кілька місяців практично не спостерігається її девальвації, а в останній тиждень жовтня намітилась навіть деяка ревальвація.

Зусилля НБУ не були марними

"НБУ зробив низку кроків щодо зміцнення гривні на валютному ринку. У рамках заходів Нацбанку було забезпечено готівкою банківські обмінні пункти, обмежено операції спекулянтів та запропоновано депозити з можливістю купівлі доларів та євро за офіційним курсом", – нагадує експерт.

Все це спричинило зміцнення української національної валюти. Крім того, на міжбанку регулятор активно продає іноземні валюти комерційним банкам. Про схоже кажуть і в самому НБУ, про що свідчить останній інфляційний звіт регулятора: ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася, чому сприяли дії НБУ, збільшення надходжень від експорту та міжнародної допомоги Україні.

Як підкреслює НБУ, нагнітання негативного інформаційного середовища через агресивні заяви та терористичні дії РФ на тлі збереження дефіциту готівкової іноземної валюти призвело до ситуативного зростання попиту та формування девальваційного тиску на готівковому валютному ринку у вересні. Проте надалі ситуація поліпшувалася.

"Зокрема операції з підкріплення банків готівковим доларом та євро, збільшення можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит та збільшення обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, послабили тиск на готівковому ринку", — йдеться у інфляційному звіті Нацбанку, який він оприлюднив 27 жовтня.

Що ж стосується міжбанку, то голова ради НБУ Богдан Данилишин принагідно нагадав, що потреба у значних валютних інтервенціях регулятора створює тиск на міжнародні резерви, які за результатами вересня скоротилися на 5,9% до $23,9 млрд, що відповідає фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту. У той же час, збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї обумовило скорочення минулого тижня обсягів чистої купівлі іноземної валюти на МВРУ.

“Це дозволило дещо зменшити обсяг чистого продажу Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку, який, втім, продовжує перевищувати $0,5 млрд на тиждень”, – пояснює Данилишин.

Як пройшли торги на міжбанку

24-28 жовтня Нацбанк стрімко скоротив продаж і дещо наростив купівлю валюти, реалізувавши на міжбанку $227,6 млн і придбавши $13,5 млн (міжнародні резерви скоротились на $214,1 млн).

Для порівняння, за тиждень до цього, коли попит на інвалюту був помітно більшим, НБУ купив усього лише $7,2 млн, а продав аж 576,4 млн (негативний баланс – $569,2 млн).

Таким чином, виходячи з результатів останніх торгів, Нацбанк з початку війни придбав на міжбанку сумарно $2,506 млрд, а продав майже $18,734 млрд. З початку ж року НБУ купив загалом $3,163 млрд, а продав $21,508 млрд.

Курс валют у банках і на чорному ринку

Минулого тижня гривня щодо долара відчутно укріпилась. Якщо у понеділок курс у банках в середньому по Україні складав 40,8-40,15 грн/$, то після плавного падіння у неділю – 39-39,75 грн/$.

На чорному ринку ситуація схожа, але валюта дешевшала тільки до п’ятниці. Якщо у понеділок середній курс у банках складав 40,25-40,4 грн/$, то у п’ятницю – 39,55-39,7 грн/$. Але на вихідних долар несуттєво подорожчав до 39,65-39,8 грн/$.

Курс євро минулого тижня у банках і на чорному ринку характеризувався стрибками і широким спредом, але загалом євровалюта великих змін не зазнала. У понеділок в середньому у банках курс складав 38,3-39,6 грн/€, а в неділю – 38,4-39,5 грн/€.

Євро на чорному ринку помітно подорожчав у середу (з 38,7-39 грн/€ у понеділок до 38,95-39,3 грн/€), але під кінець тижня курс склав вже 38,8-39,07 грн/€. За прогнозами наших аналітиків, наступного тижня і долар, і євро перебуватимуть на тому ж рівні .

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40 грн/$, а євро досяг позначки 39,5 грн/€. Однак говорити про те, що цей тренд стійкий, до закінчення бойових дій не доводиться", – додає Андрій Гойлов.