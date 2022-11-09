Змушуємо валюту працювати. Як отримати максимум доходу від депозитів у доларах та євро

Банки за валютними вкладами пропонують переважно скромні 1-2% річних. Тим не менш, насправді можна отримати майже вдвічі вищу прибутковість, а заразом додатково заробити на коливаннях валютного курсу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

З 24 лютого до 8 листопада середня дохідність гривневих вкладів, які банки оформлюють для населення, зросла на 3-4 п.п. до 11-12% річних. Це дані Українського індексу ставок за депозитами фізосіб (UIRD). Але є чимало банків, які пропонують і більш привабливіші умови – до 18-20% річних та вище. Проте навіть такі ставки не можуть врятувати заощадження українців від знецінення через інфляцію.

Альтернатива? Придивитися до валютних вкладів. Ставки за ними, звичайно, не такі смачні. Згідно з тим же UIRD, за вкладами у доларах банки в середньому нараховують до 0,8-0,9% річних, за євродепозитами – 0,3-0,4% річних.

Але, по-перше, іноземна валюта сама по собі є своєрідною страховкою для заощаджень. По-друге, якщо витратити трохи часу на пошук прибуткового валютного вкладу, цілком можна вигадати ставку до 2-3% річних.

Якщо є гривня, а валюти немає

Коли на руках тільки національна валюта, але хочеться розмістити на депозиті іноземну, необов'язково йти в обмінку і брати долар або євро за готівковим курсом близько 40 грн.

Є дві альтернативи. Перша – відкрити валютний депозит строком щонайменше на три місяці без права дострокового розірвання, купивши для нього іноземну валюту на суму до 100 тис грн в еквіваленті. У цьому випадку курс обміну буде картковим – у межах 37-38 грн за долар (деякі банки оформлюють такі вклади й у євро). Тобто, курс на 1-2 грн "гірше" офіційного та на 3-4 грн "краще" готівкового.

Друга альтернатива з'явилась порівняно недавно. Наприкінці жовтня Національний банк дав можливість купувати фізособам валюту за офіційним курсом, що становить 36,6 грн/дол., при виконанні кількох умов. Ця валюта автоматично відправляється на депозит, що не розривається, строком не менше півроку. Крім того, після закінчення депозиту вкладник отримує назад не валюту, а гривню, у яку конвертується вклад за офіційним курсом Нацбанку на момент закінчення його строку.



Багато на що розраховувати не варто

Відсоткові ставки не можна сказати, що вражають. За вкладами на три місяці з купівлею валюти за "картковим" курсом багато банків пропонують символічні 0,01-0,1% річних . Деякі фінустанови згодні нараховувати вкладникам до 1,5-2% річних . Але слід розуміти: якщо клієнт не продовжуватиме депозит та захоче забрати гроші, як тільки ці три місяці закінчаться, він отримає копійки. Адже треба сплатити ще ПДФО за ставкою 18% та 1,5% військового збору, які з'їдять близько 20% доходу. Крім того, часом банки за купівлю безготівкової валюти беруть комісію у розмірі 0,5-1%. У підсумку вкладник на виході отримає або "нуль", або взагалі залишиться у мінусі.

Ось які умови пропонують окремі банки за депозитами на 3 місяці під купівлю валюти (умови вказані для долара):

Райффайзен банк : дохідність – 0,01% річних, комісія за купівлю валюти відсутня;

Банк "Південний" : дохідність – 0,5% річних, комісія за купівлю валюти відсутня;

Кредобанк : дохідність – 0,01% річних, комісія за купівлю валюти – 1% суми;

ПУМБ : дохідність – 0,1% річних, комісія за купівлю валюти відсутня;

Банк "Львів" : дохідність – 1,25-1,75% річних, комісія за купівлю валюти – 0,5% суми;

Акордбанк: дохідність – 0,01% річних, комісія за купівлю валюти відсутня.

Що стосується депозитів, для яких можна придбати валюту за офіційним курсом НБУ, то поки що такі програми не стали популярними. Банкіри не під диктофон зізнаються, що клієнтів не дуже приваблює перспектива отримати назад гривню. Адже такі вклади відкриваються якраз для того, щоб придбати "тверду" валюту і купити її за вигіднішим – порівняно з готівковим – курсом.

У результаті серед найбільших банків Delo.ua знайшло подібні програми лише у двох держбанках – ПриватБанку та Ощадбанку. Перший оформляє вклад "Капітал", другий – вклад під назвою "Мій валютний депозит". Обидва банки дають смішні 0,01% річних дохідності. Обіцяли ще запустити вклади під купівлю валюти за офіційним курсом monobank і Cominbank (КІБ), але поки що в їхньому асортименті подібних програм немає.

Вибираємо і не поспішаємо

Втім, звичайні валютні депозити теж ніхто не скасовував. Вони підійдуть для тих, у когось десь під подушкою вже є долари чи євро. Або доведеться купувати валюту за готівковим курсом, зате її можна буде розмістити на максимально гнучких умовах: з правом дострокового розірвання, з щомісячною виплатою відсотків, без комісії за конвертацію і т.д.

Середні ставки за депозитами в іноземній валюті (мова про вклади, які не передбачають обов'язкову купівлю валюти за гривню – ред.) у великих банках коливаються в межах 0,1-1% річних . Середні та невеликі банки обіцяють дохідність вище, до 2,5-3% річних .

Ось які відсоткові ставки дають деякі банки за класичними валютними вкладами (зазначена максимальна дохідність):

Ощадбанк – 0,4% USD/0,15% EUR

Укргазбанк – 1,1% USD/0,01% EUR

Укрексімбанк – 2,55% USD/1% EUR

Таскомбанк – 2,5% USD/2,1% EUR

Банк "Альянс" – 2,75% USD/2,5% EUR

Банк "Глобус" – 3% USD/2,5% EUR

Додаткові бонуси можна отримати за оформлення вкладу на тривалий термін (більше 1 року) або за пролонгацію депозиту, за розміщення великих сум (від 10 тис дол., плюс-мінус), за неможливість зняти кошти достроково та за капіталізацію відсотків, коли дохід вкладнику "капає" на рахунок не кожен місяць, а виплачується тільки після завершення вкладу. При виборі цих опцій залежно від банку можна розраховувати ще на 0,1-0,5 п.п. до базової ставки зверху.

Три способи збільшити дохід

Вигода від валютного депозиту залежить від того, який депозитний продукт обере вкладник і як йому пощастить із ситуацією на валютному ринку. Загалом можна розглянути три сценарії .

1. Відкриваємо депозит на 3 місяці з купівлею валюти за картковим курсом банку. При цьому підшукуємо банк, який дає курс максимально наближений до офіційного курсу НБУ, не стягує комісію за конвертацію та пропонує ставку на рівні хоча б 1-1,5% річних. Після закінчення депозиту банк повертає вкладнику валюту (це важливо, не гривню!) і її знову можна покласти вже на звичайний валютний депозит. Другий варіант – коли вклад закінчився, просто зняти долари або євро, і продати їх за готівковим курсом, заробивши таким чином ще близько 10% на курсовій різниці. Це за умови, що валюту куплено десь за 37 грн/дол., а продано по 40,5 грн/дол.

2. Відкриваємо депозит на 6 місяців із купівлею валюти за офіційним курсом НБУ. У цьому випадку, на жаль, простору для маневру небагато, тому що назад банк, як ми пам'ятаємо, все одно повертає гривню. Тому сподівання на те, що Нацбанк за ці півроку знизить офіційний курс гривні до долара, і завдяки цьому вкладник зможе заробити.

3. Оформляємо звичайний валютний депозит у банку, що дає найкращу дохідність. Причому якщо трохи погратися умовами вкладу, за які банк дає підвищену ставку, на виході можна отримати до 3,5% річних. У той же час, якщо залишити можливість часткового зняття коштів під час дії депозитного договору, то при коливаннях валютного курсу можна потроху продавати долари та євро на курсових "стрибках". Це буде непоганий додатковий дохід до відсотків, що нараховує банк.