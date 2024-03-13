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Финансы
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Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн

ОВГЗ
Фото: finclub.net

Министерство финансов Украины 12 марта 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ: 4 млрд грн под 16,8% годовых со сроком погашения 1 год, 3,3 млрд грн под 17,6% годовых со сроком погашения через 1,9 года и 1,5 млрд грн под 18,5% со сроком погашения спустя 3,4 года.

Фото 2 — Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн

Заметим, это уже 10 размещений ОВГЗ с начала 2024 года.

Так, 5 марта Минфин разместил ОВГЗ на 7,59 млрд грн, в т.ч.

- 62,7 млн долл. - под 4,62% с погашением 24.04.2025; - 345,6 млн грн - под 18,5% с погашением 07.07.2027; - 522,5 млн грн - под 17,6% с погашением 28.01.2026; - 4,32 млрд грн - под 16,8% с погашением 12.03.2025.

27 февраля Минфин разместил ОВГЗ на 11 млрд грн, 20 февраля – на 16,625 млрд грн, 13 февраля – 5,45 млрд грн, 6 февраля – 8,38 млрд грн, 30 января – 1,56 млрд грн, 23 января – 6 млрд грн, 16 января – 8,5 млрд грн, 9 января – 16,8 млрд грн.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора, что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Украинцы стали вдвое больше покупать ОВГЗ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отмечается большой рост интереса граждан и предпринимателей к инвестированию в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Объем вложений юридических лиц за этот период увеличился в 1,7 раза, составляя 139 млрд грн, а вложения физических лиц выросли более чем вдвое до 53,3 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько