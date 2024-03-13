Мінфін розмістив ОВДП на 8,9 млрд грн

Міністерство фінансів України 12 березня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету майже 8,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 4 млрд грн під 16,8% річних з терміном погашення 1 рік, 3,3 млрд грн під 17,6% річних з терміном погашення через 1,9 року та 1,5 млрд грн під 18,5% з терміном погашення через 3,4 роки.

Зауважимо, це вже 10 розміщення ОВДП з початку 2024 року.

Так, 5 березня Мінфін розмістив ОВДП на 7,59 млрд грн, у т.ч.

- 62,7 млн дол - під 4,62% з погашенням 24.04.2025;- 345,6 млн грн - під 18,5% з погашенням 07.07.2027;- 522,5 млн грн - під 17,6% з погашенням 28.01.2026;- 4,32 млрд грн - під 16,8% з погашенням 12.03.2025.

27 лютого Мінфін розмістив ОВДП на 11 млрд грн, 20 лютого - на 16,625 млрд грн, 13 лютого - 5,45 млрд грн, 6 лютого - 8,38 млрд грн, 30 січня - 1,56 млрд грн, 23 січня - 6 млрд грн, 16 січня - 8,5 млрд грн, 9 січня - 16,8 млрд грн.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Українці почали вдвічі більше купляти ОВДП

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відзначається велике зростання інтересу громадян та підприємців до інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Обсяг вкладень юридичних осіб за цей період збільшився в 1,7 рази, складаючи 139 млрд грн, а вкладення фізичних осіб зросли більше, ніж вдвічі, до 53,3 млрд грн.

З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року фізичні особи в Україні придбали 574 тисячі облігацій загальною сумою на понад 74 млрд грн.

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.