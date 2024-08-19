Налоговая служба предупредила о распространении фишинговых писем якобы от ее имени

В последние дни зафиксирован факт массового распространения электронных писем, якобы, от имени Государственной налоговой службы Украины (ГНС), содержащих ссылки для загрузки файла с вредоносным содержанием.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Отмечается, что в случае перехода по прикрепленной ссылке на компьютер будет загружен файл, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы. Она, в свою очередь, создаст технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональным компьютерам.

"Учитывая это, сообщаем, что отправка таких сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной налоговой службе Украины", — отмечают в ГНС.

В службе обратились к плательщикам с просьбой обращать особое внимание на адрес электронной почты отправителя письма и проверять его достоверность.

Также ГНС призвала министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации обеспечить использование должностными лицами для осуществления служебной переписки исключительно электронные почтовые ящики, размещенные на серверах, находящихся в доменной зоне GOV.UA или .УКР.

"Учитывая изложенное, сообщаем, что для осуществления служебной переписки ГНС не использует адреса электронной почты, зарегистрированные в домене pacaembu.sp.gov.br. Официальным зарегистрированным доменом ГНС является tax.gov.ua, а значит все официальные адреса электронной почты ГНС обязательно должны содержать вторую часть названия (после символа @) доменное имя tax.gov.ua", — подчеркнули в налоговой.

Почему опасно открывать подозрительные письма

В ГНС пояснили, что существует реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами, распространяемыми по электронной почте.

Приложения (вложения) в электронные почтовые сообщения могут содержать вирусы и вредоносное программное обеспечение. Характерной особенностью таких писем является наличие прикрепленных файлов .zip или .rаr формата, а также файлов с расширением .scr, .ехе. Задачей злоумышленников является введение в заблуждение пользователя для открытия им вложения.

В то же время фишинговые письма содержат ссылку или прикрепленный файл с архивом, в котором находится программное обеспечение для получения удаленного доступа к компьютерам пользователей.

"Рекомендуем не открывать вложения в подозрительных сообщениях", — призвали налоговики пользователей.

Защита госучреждений от DDoS-атак

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины представила новые технические решения для защиты государственных учреждений от DDoS-атак. Они помогут в выявлении и блокировании разных типов киберугроз, а также в анализе трафика.

Представители Госспецсвязи продемонстрировали возможности программной продукции и сервисной поддержки компаний Radware и Akamai Technologies, развернутые в Государственном центре киберзащиты.

"Новые решения киберзащиты от Госспецсвязи дадут государственным органам и организациям возможность стать более защищенными. Мы призываем коллег из госсектора по максимуму использовать эти возможности, чтобы более эффективно защищаться от вражеских кибератак", – отметил глава Госспецсвязи Юрий Мироненко.

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