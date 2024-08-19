В monobank объявили о прекращении DDoS-атаки, которая длилась трое суток

В ночь на 19 августа прекратилась беспрецедентная DDoS-атака на monobank, начавшаяся 16 августа.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Сегодня в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", — говорится в его сообщении.

Также Гороховский поблагодарил IT-команду и всех, кто поддерживал и предложил помощь.

Напомним, в борьбе с атакой принимали участие специалисты AWS (Amazon Web Services), а также свою помощь предлагали украинские спецслужбы.

Трехсуточная DDoS-атака на monobank: что известно

16 августа в monobank сообщили о масштабной DDoS-атаке на свои системы, которая генерировала миллиард запросов за три часа. В своем обращении банк отметил, что активно контролирует ситуацию и борется с атакой.

"Мы держим ситуацию под контролем, попивая кофе с пончиками", — говорилось в сообщении банка.

На следующий же день, 17 августа, Гороховский сообщил о продолжении масштабной кибератаки. Атака, временно остановленная в 22:30 накануне, возобновилась в 03:15 утра, и за два дня было зафиксировано почти 3 миллиарда запросов.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, назло этой нечисти", — добавил соучредитель monobank.

Атаки на monobank и сбои в работе

Напомним, 21 января на виртуальный банк monobank была совершена очередная хакерская атака. В ночь на 20 января также сообщалось о мощной DDoS-атаке, которую удалось отразить.

Добавим, что иногда в работе monobank случаются сбои. В 2023 году это происходило, в частности, 1 февраля и 20 июля – через приложение было невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж. А 12 декабря того же года monobank подвергся массированной DDoS-атаке, в результате которой приложение перестало нормально работать.

1 апреля 2024 года в работе monobank произошел технический сбой, из-за которого некоторые пользователи мобильного приложения не могли войти в программу, а те, которые вошли, не могли осуществлять платежи. Предыдущий сбой в работе виртуального банка произошел 3 марта.

Фото: ua.depositphotos.com