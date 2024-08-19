В monobank оголосили про припинення DDoS-атаки, яка тривала три доби

В ніч на 19 серпня припинилася безпрецедентна DDoS-атака на monobank, яка розпочалась 16 серпня.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - йдеться в його повідомленні.

Також Гороховський висловив подяку ІТ-команді та всім, хто підтримував та запропонував допомогу.

Нагадаємо, у боротьбі з атакою брали участь фахівці AWS (Amazon Web Services), також свою допомогу пропонували українські спецслужби.

Тридобова DDoS-атака на monobank: що відомо

16 серпня у monobank повідомили про масштабну DDoS-атаку на свої системи, яка генерувала мільярд запитів за три години. У своєму зверненні банк зазначив, що активно контролює ситуацію та бореться з атакою.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем, попиваючи каву з пончиками," — йшлось у повідомленні банку.

Наступного ж дня, 17 серпня, Гороховський повідомив про продовження масштабної кібератаки. Атака, яка була тимчасово зупинена о 22:30 напередодні, відновилася о 03:15 ранку, і за два дні вже зафіксовано майже 3 мільярди запитів.

"Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті", - додав співзасновник monobank.

Атаки на monobank та збої в роботі

Нагадаємо, 21 січня на віртуальний банк monobank була здійснена чергова хакерська атака. В ніч на 20 січня також повідомлялося про потужну DDoS-атаку, яку вдалося відбити.

Додамо, що час від часу у роботі monobank трапляються збої. У 2023 році це відбувалося, зокрема, 1 лютого і 20 липня – через додаток було неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж. А 12 грудня того ж року monobank зазнав масованої DDoS-атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.

1 квітня 2024 року у роботі monobank стався технічний збій, через який деякі користувачі мобільного застосунку не могли увійти до програми, а ті, кому увійти вдалося, не могли здійснювати платежі. Попередній збій в роботі віртуального банку відбувся 3 березня.

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