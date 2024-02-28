Налоговая возместила только 63% запрошенного НДС в 2023 году

Налог на добавленную стоимость (НДС) составил пятую часть от всех доходов в госбюджет в 2023 году. Все плательщики НДС имеют право на возмещение этого налога, однако только 63% от запрашиваемого возмещения НДС было выплачено Государственной Налоговой службой (ГНС) в 2023 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Общая сумма НДС

Отмечается, что в 2023 году НДС по ввозимым товарам составил 366,2 млрд грн — увеличился в 1,4 раза по сравнению с первым годом полномасштабной войны. Это почти столько же, как в 2021 году – 380,7 млрд грн.

Внутренний же НДС — то есть налог на товары, произведенные в стране — вырос на 10% к 2021 году.

Налоговая вернула 63% запрошенного НДС

По данным "Опендатабота", ситуация по возмещению НДС в 2023 году немного улучшилась, однако все еще не достигла довоенных показателей.

"Да, в прошлом году Налоговая вернула 63% от сумм, заявленных к возмещению - почти 78,5 млрд грн. Это в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что и суммы к возмещению уменьшились в 1,4 раза по сравнению с тем же довоенным годом.

На НДС приходится 20% всех доходов в госбюджет

"В общем, самые плохие показатели возмещения НДС за последние 4 года зафиксированы в 2022 году — всего 48% от востребованных сумм, а самые лучшие — в ководном 2020-м: 97% от запрошенного", - сообщают в "Опендатаботе".

Там добавляют, что в прошлом году НДС с отечественных товаров с учетом возмещения составил 8,6% бюджета, а НДС с импортных товаров — 11,5%.

"На НДС приходится 20% всех доходов в госбюджет в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году НДС приносил государственной казне 25% дохода", - подчеркивают аналитики.

Напомним, в "Национальной стратегии доходов" правительство предлагает провести большую реформу упрощенной системы налогообложения. Ее целью является уменьшение риска возможных злоупотреблений в этом налогооблагаемом сегменте.

Delo разобралось, какие изменения в налогах ожидаются в связи с принятием Национальной стратегии доходов и какими могут быть последствия для налогоплательщиков.

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