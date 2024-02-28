Податкова відшкодувала лише 63% запитаного ПДВ у 2023 році

Податок на додану вартість (ПДВ) склав п’яту частину від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Усі платники ПДВ мають право на відшкодування цього податку, проте лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ було виплачено Державною Податковою службою (ДПС) у 2023 році.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Загальна сума ПДВ

Зазначається, що у 2023 році ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн — збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році — 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ — тобто податок на товари, що вироблені в країні — виріс на 10% до 2021 року.

Податкова повернула 63% запитаного ПДВ

За даними "Опендатабот", ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не досягла довоєнних показників.

"Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування — майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.

На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету

"Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році — лише 48% від затребуваних сум, а найкращі — у ковідному 2020-му: 97% від запитаного", - повідомляють в "Опендатабот".

Там додають, що минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів — 11,5%.

"На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, у "Національній стратегії доходів" уряд пропонує провести велику реформу спрощеної системи оподаткування. Її метою є зменшення ризику можливих зловживань у цьому сегменті оподаткування.

Delo розібралося, які зміни у податках очікуються у зв'язку з ухваленням Національної стратегії доходів, і якими можуть бути наслідки для платників податків.

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