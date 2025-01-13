НБУ предлагает изменения в правила расчетов по ОВГЗ

Национальный банк Украины начал общественное обсуждение изменений в правила осуществления депозитарной и клиринговой деятельности, касающиеся расчетов по операциям с облигациями внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор предлагает изменить порядок проведения расчетов по сделкам по размещению облигаций внутреннего государственного займа на аукционах по обмену.

Также НБУ планирует обновить правила проведения расчетов по ОВГЗ по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" из-за корреспондентских отношений депозитарию Нацбанка с иностранным депозитарием.

Кроме того, предложенные изменения урегулируют отдельные особенности обслуживания и взаимодействия депозитария НБУ с его клиентами.

Как сообщается, регулятор принимает замечания и предложения по проекту до 20 января 2025 года.

Заметим, в течение 2024 правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) на аукционах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд дол. и 754,9 млн. евро.

Напомним, НБУ с октября 2024 года расширил список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия обязательных резервов.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.