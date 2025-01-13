НБУ пропонує зміни до правил розрахунків за ОВДП

Національний банк України розпочав громадське обговорення змін до правил здійснення депозитарної та клірингової діяльності, які стосуються розрахунків за операціями з облігаціями внутрішніх державних позик України (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор пропонує змінити порядок проведення розрахунків за правочинами з розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах з обміну.

Також НБУ планує оновити правила проведення розрахунків за ОВДП за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" через кореспондентські відносини депозитарію Нацбанку з іноземним депозитарієм.

Крім того, запропоновані зміни врегулюють окремі особливості обслуговування та взаємодії депозитарію НБУ з його клієнтами.

Як повідомляється, регулятор приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 20 січня 2025 року.

Зауважимо, упродовж 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) на аукціонах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд дол. та 754,9 млн євро.

Нагадаємо, НБУ з жовтня 2024 року розширив список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття обов'язкових резервів.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.