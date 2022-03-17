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НБУ призывает UnionPay прекратить работу на рынке РФ
Национальный банк Украины (НБУ) обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка России.
Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных российскими банками за ее пределами.
"Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на его плодотворное продолжение. В то же время, учитывая беспрецедентное по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападение России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в России", – призвал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
В НБУ напомнили, что ряд международных платежных систем уже высказали свою принципиальную позицию в поддержку Украины и публично объявили о прекращении сотрудничества с банками в России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, о приостановке своей деятельности в России объявили компании Visa и Mastercard.
Перед этим Национальный банк Украины обратился к ним с требованием остановить обслуживание карт, которые эмитированы банками России
Таким образом, карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и в кошельках Apple Pay и Google Play, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в РФ.
После этого крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заявила, что с 9 марта прекращает поддержку карт Mastercard и Visa, которые выпущены на территории Российской Федерации.