НБУ закликає UnionPay припинити роботу на ринку РФ

Національний банк України (НБУ) звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку Росії.

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Як повідомляє прес-служба регулятора, Нацбанк закликав припинити обслуговування всіх операцій із платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території РФ, так і випущених російськими банками за її межами.

"Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International і сподіваємось на його плідне продовження. У той же час, враховуючи безпрецедентний за своєю жорстокістю та зневагою фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу у Росії", – закликав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

У НБУ нагадали, що низка міжнародних платіжних систем вже висловила свою принципову позицію на підтримку України та публічно оголосила про припинення співпраці з банками в Росії.

Зокрема, про зупинення своєї діяльності в Росії оголосили компанії Visa та Mastercard.

Перед цим Національний банк України звернувся до них із вимогою зупинити обслуговування карток, які емітовані банками Росії.

Таким чином, картки Visa і Mastercard, випущені в Росії, не працюватимуть за кордоном і в гаманцях Apple Pay і Google Play, а картки, випущені іноземними фінансовими установами, не працюватимуть у РФ.

Після цього найбільша у світі криптовалютна біржа Binance заявила, що з 9 березня припиняє підтримку карток Mastercard і Visa, які випущені на території Російської Федерації.