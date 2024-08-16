НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие российских паспортов

Национальный банк Украины вместе с правоохранителями проверит владельцев лицензированных финансовых компаний из-за открытых и закрытых баз на наличие российских паспортов.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, у регулятора нет данных в анкетах о наличии паспортов страны-агрессора у владельцев финансовых учреждений. Поэтому НБУ обратилось с соответствующим запросом в правоохранительные органы.

"Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии на предмет российских паспортов", — отметил Олейник.

Он уточнил, что речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто ссуда" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Наталии Манучаровых.

Олейник напомнил, что во время вывода с рынка ООО "Даймонд Пэй" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: у владельцев были паспорта РФ.

"Мы писали запрос больше года назад на СБУ, на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", — заявляет замглавы НБУ.

Он утверждает, что год спустя регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнения, и оказалось, что следует есть", – рассказал Олийнык.

Напомним, НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "Финансовая компания "Элайенс" (ТМ "Fondy").

"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" связей с российской федерацией", — было сказано на сайте регулятора.

НБУ в апреле текущего года отменил регистрацию "Элайенс" как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пэй" в июле 2024 года.