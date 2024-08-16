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НБУ перевірить власників фінустанов на наявність російських паспортів: що сталося
Національний банк України разом із правоохоронцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність російських паспортів.
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами у регулятора немає даних у анкетах щодо наявності паспортів країни-агресора у власників фінансових установ. Тому НБУ звернулося із відповідним запитом до правоохоронних органів.
"Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", - зауважив Олійник.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він уточнив, що йдеться про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів РФ у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.
Олійник нагадав, що під час виведення з ринку ТОВ "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники мали паспорти РФ.
"Ми писали запит понад рік тому на СБУ, на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", - заявляє заступник голови НБУ.
Він стверджує, що через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.
"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", - розповів Олійник.
Нагадаємо, НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").
"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із російською федерацією", - було сказано на сайті регулятора.
НБУ у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.