Нацбанк анулював ліцензії одному страховику та двом кредитним спілкам

Національний банк України прийняв рішення про анулювання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ одного страховика та двох кредитних спілок. Крім того, регулятор відкликав ліцензії у двох платіжних установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ "СК "Велтлінер" (ЄДРПОУ 25285050) прийнято на підставі його заяви.

Відповідно до поданої ПРАТ "СК "Велтлінер" звітності за 2023 рік, страховий портфель компанії формувався в основному за рахунок платежів за договорами КАСКО – 64%, страхування відповідальності власників наземного транспорту – 7%. За 2023 рік страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 15 363 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,1%.

Крім того, як повідомив регулятор, на підставі власних заяв анульовано ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключено з Державного реєстру фінансових установ Кредитну Спілку "Агро Бізнес Кредит" (ЄДРПОУ 44192904) та Кредитну Спілку "Копілка" (ЄДРПОУ 26135312).

Також повідомляється, що НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг у ТОВ "Даймонд Пей" та ТОВ "ФК "Елаєнс" у зв’язку із виявленням у документах, поданих цими установами для видачі ліцензії, недостовірної інформації. Рішення також прийняті, зокрема, з огляду на наявність у власників істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" та ТОВ "ФК "Елаєнс" зв’язків з Російською Федерацією.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".