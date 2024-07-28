Нацбанк аннулировал лицензии одному страховщику и двум кредитным союзам

Национальный банк Украины принял решение об аннулировании лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений одного страховщика и двух кредитных союзов. Кроме того, регулятор отозвал лицензии у двух платежных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ЧАО "СК "Велтлинер" (ЕГРПОУ 25285050) принято на основании его заявления.

Согласно представленной ЧАО "СК "Велтлинер" отчетности за 2023 год, страховой портфель компании формировался в основном за счет платежей по договорам КАСКО – 64%, страхование ответственности владельцев наземного транспорта – 7%. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 15 363 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,1%.

Кроме того, как сообщил регулятор, на основании собственных заявлений аннулированы лицензии на осуществление деятельности кредитного союза и исключены из Государственного реестра финансовых учреждений Кредитный Союз "Агро Бизнес Кредит" (ЕГРПОУ 44192904) и Кредитный Союз "Копилка" (ЕГРПОУ 26135312).

Также сообщается, что НБУ принял решение об отзыве лицензии на предоставление финансовых платежных услуг в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" в связи с обнаружением в документах, представленных этими учреждениями для выдачи лицензии, недостоверной информации. Решения также приняты, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" связей с Российской Федерацией.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".