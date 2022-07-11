Повышение карточного курса и решение НБУ. Какой будет новая неделя для валютного рынка

Одним из самых знаковых событий на валютном рынке недели с 4 по 10 июля стало решение НБУ об упрощении валютных ограничений на закупку товаров за границей. Это решение фактически упразднило понятие критического импорта. Хотя некоторые ограничения на покупку валюты для импорта услуг пока остаются.

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В НБУ объясняют, что понятие критического импорта уже устарело, поскольку по состоянию на начало июля соответствующий перечень содержал около 90% завозимых товаров и до войны.

Поэтому, по оценкам Нацбанка, соответствующее послабление не повлечет за собой существенного дополнительного давления на валютный рынок. Более того, такие послабления улучшат условия предпринимательской деятельности, потому что бизнес сможет покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.

Но обращаем внимание, что Нацбанк, разрешая продажу валюты на межбанке без ограничений по критическому импорту, сохраняет фиксированный курс на уровне 29,25 грн/$. Иными словами, о свободном курсообразовании, как это было раньше, говорить еще рано.

Спрос на иностранную валюту, которой и так не хватает на рынке, на первом этапе может стремительно возрасти. При стандартных условиях это привело бы к удорожанию инвалюты, но фиксированный НБУ курс этого не позволит. Поэтому, вероятно, вскоре регулятор может все же отказаться от заморозки курса.

Второе важное событие на валютном рынке произошло в среду, 6 июля. Сначала ПриватБанк, а вслед за ним и Monobank, подняли карточный курс валют до рыночного уровня. Хотя раньше в системах онлайн-банкинга этих финучреждений он был ощутимо ниже. Банки установили единые курсы валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях с учетом рыночной ситуации. То есть, на уровне около 35 грн/$ и 37 грн/ € , хотя до этого курс в банках был на 2-3 грн низшим.

Третья новость – заявление главы Нацбанка Кирилла Шевченко относительно нецелесообразности продолжать "латать" дыры в государственном бюджете за счет эмиссии денег.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе НБУ на межбанковском валютном рынке продал более $969,8 млн., а приобрел традиционно уже мизерную сумму - $7,6 млн., сократив таким образом за пять дней золотовалютные резервы более чем на $962 млн.

В целом, начиная с 24 февраля Нацбанк продавал за неделю большую сумму лишь трижды: 23-27 мая – $1,431 млрд, 13-17 июня – $1,055 млрд и с 27 июня по 1 июля – $986 млрд.

Также с 24 февраля по 10 июля Нацбанк на межбанке выкупил более $1,205 млрд, а продал более $11,34 млрд (сальдо – минус $10,14 млрд). С начала года регулятор выкупил более $1,86 млрд, а реализовал на межбанке более $14 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" почти на $12,3 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу: с американской валютой по 29,25 грн и иногда с евро по 30,69 грн. Уточним, что НБУ открыл интервенции в евро в начале войны, но с середины мая прекратил это делать.

Как обращает внимание в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в течение июня из-за валютных интервенций валовые международные резервы НБУ сократились на 9% – до $22,76 млрд. По итогам прошлого месяца сальдо этих операций оказалось отрицательным – $3,95 млрд.

"Но благодаря поступлению в июне в НБУ $2,76 млрд удалось избежать более интенсивного использования резервов. Это позволило поддержать курс гривны, однако регулятор не сможет проводить столь масштабные валютные "вливания" длительное время", - пояснил Гойлов. Поэтому эксперт убежден, что на В начале сентября фиксированный курс гривны с высокой вероятностью отменят.

Глава НБУ Кирилл Шевченко намекает, что правительству следует отказаться от злоупотребления "печатным станком", и необходимо предпринимать шаги по сокращению расходной и увеличению доходной части бюджета. В противном случае существует риск гиперинфляции и глубокой девальвации украинской национальной валюты.

Глава Нацбанка настаивает также на повышении Минфином процентных ставок по "военным" ОВГЗ, чтобы стимулировать коммерческие банки вкладывать в госдолг средства, которые они (банки) привлекают от населения. Впрочем, как известно, министерство с повышением доходности облигаций не торопится.

Перед Минфином встала дилемма: шанс получить большие заимствования через ОВГЗ сегодня, отдавая по процентам больше в будущем или подождать с улучшением привлекательности ценных бумаг. В Кабмине, судя по всему, избрали пока второй путь, полагаясь на "печатный станок".

Что происходит на наличном рынке

Наличная инвалюта (как в банках, так и на "черном" рынке) с середины прошлой недели начала стремительно дорожать в результате просмотра курсов по карточным операциям. Если 4-5 июля доллар и евро подешевели, то уже с 6 июля тренд кардинально изменился.

У большинства банков средний курс в начале недели составлял 35,2-35,65 грн/$, а уже в воскресенье 10 июля – 35,5-36,2 грн/$. На черном рынке подорожание было еще более резким. Если в понедельник 4 июля курс был в диапазоне 35,27-35,4 грн/$, то к концу недели – все 36,5-36,8 грн/$.

Евро в банках 4 июля стоил 36,5–37,3 грн. К концу недели (после удешевления в среду) с небольшим расширением спреда курс составлял 36-37 грн/ € . На черном рынке европейская валюта "нарисовала" ломану: в понедельник курс составлял по Украине 36,65-36,85 грн/ € , а в воскресенье 10 июля – 37-37,4 грн/ € .

Согласно прогнозам опрошенных аналитиков, обе валюты в банках и на черном рынке будут только дорожать. Но вряд ли в банках курс переступит отметку в 36,8 грн/$ и 37,3 грн/ € , а на "черном" рынке – предел в 36,9 грн/$ и 37,5 грн/ € .