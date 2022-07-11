Підвищення карткового курсу та рішення НБУ. Яким буде новий тиждень для валютного ринку

Однією з найбільш знакових подій на валютному ринку тижня з 4 по 10 липня стало рішення НБУ щодо спрощення валютних обмежень на закупівлю товарів за кордоном. Це рішення фактично скасувало поняття критичного імпорту. Хоча деякі обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг поки що залишаються.

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В НБУ пояснюють, що поняття критичного імпорту вже застаріло, оскільки станом на початок липня відповідний перелік містив близько 90% товарів, що завозились й до війни.

Тому, за оцінками Нацбанку, відповідне послаблення не спричинить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок. Більш того, такі послаблення поліпшать умови підприємницької діяльності, тому що бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу.

Але звертаємо увагу, що Нацбанк, дозволяючи продаж валюти на міжбанку без обмежень по критичному імпорту, зберігає фіксований курс на рівні 29,25 грн/$. Інакше кажучи, про вільне курсоутворення, як це було раніше, говорити ще зарано.

Попит на іноземну валюту, якої і так на ринку не вистачає, на першому етапі може стрімко зрости. За стандартних умов це спричинило б здорожчання інвалюти, але фіксований НБУ курс цього не дозволить. Тому, вірогідно, що незабаром регулятор може все ж таки відмовитись від “замороження” курсу.

Друга важлива подія на валютному ринку відбулась у середу, 6 липня. Спочатку Приватбанк, а вслід за ним і Monobank, підняли картковий курс валют до ринкового рівня. Хоча раніше в системах онлайн-банкінгу цих фінустанов він був відчутно нижчим. Банки встановили єдині курси валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях з огляду на ринкову ситуацію. Тобто, на рівні близько 35 грн/$ та 37 грн/€, хоча до цього курс у банках був на 2-3 грн. нижчим.

Третя новина – заява голови Нацбанку Кирила Шевченка стосовно недоцільності продовжувати надалі "латати" дірки у державному бюджеті за рахунок емісії грошей.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня НБУ на міжбанківському валютному ринку продав понад $969,8 млн, а придбав традиційно вже мізерну суму – $7,6 млн, скоротивши таким чином за пять днів золотовалютні резерви більш ніж на $962 млн.

Загалом починаючи з 24 лютого Нацбанк продавав за тиждень більшу суму лише тричі: 23-27 травня – $1,431 млрд, 13-17 червня – $1,055 млрд та з 27 червня по 1 липня – $986 млрд.

Також з 24 лютого по 10 липня Нацбанк на міжбанку викупив понад $1,205 млрд, а продав більше $11,34 млрд (сальдо – мінус $10,14 млрд). З початку року регулятор викупив понад $1,86 млрд, а реалізував на міжбанку більше $14 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" майже на $12,3 млрд.

Відмітимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом: з американською валютою по 29,25 грн та подеколи з євро по 30,69 грн. Уточнимо, що НБУ відкрив інтервенції в євро на початку війни, але з середини травня припинив це робити.

Як звертає увагу у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, протягом червня через валютні інтервенції валові міжнародні резерви НБУ скоротилися на 9% – до $22,76 млрд. За підсумками минулого місяця сальдо цих операцій виявилося негативним – $3,95 млрд.

"Але завдяки надходженню у червні до НБУ $2,76 млрд вдалося уникнути більш інтенсивного використання резервів. Це дозволило підтримати курс гривні, проте регулятор не зможе проводити такі масштабні валютні "вливання" тривалий час”, – пояснив Гойлов. Тому експерт переконаний, що на початку вересня фіксований курс гривні з високою ймовірністю скасують.

Голова НБУ Кирило Шевченко натякає, що уряду слід відмовитись від зловживання "друкарським верстатом", і необхідно здійснювати кроки щодо скорочення видаткової та збільшення доходної частини бюджету. Інакше існує ризик гіперінфляції та глибокої девальвації української національної валюти.

Глава Нацбанку наполягає також на підвищенні Мінфіном відсоткових ставок за "військовими" ОВДП, щоб стимулювати комерційні банки вкладати в держборг кошти, які вони (банки) залучають від населення. Втім, як відомо, міністерство з підвищенням дохідності облігацій не поспішає.

Перед Мінфіном постала дилема: шанс отримати великі запозичення через ОВДП сьогодні, віддаючи по відсотках більше в майбутньому, чи почекати з покращенням привабливості цінних паперів. В Кабміні, судячи з усього, обрали поки що другий шлях, покладаючись "друкарський верстат".

Що відбувається на готівковому ринку

Готівкова інвалюта (як у банках, так і на "чорному" ринку) з середини минулого тижня почала стрімко дорожчати внаслідок перегляду курсів за картковими операціями. Якщо 4-5 липня долар і євро дешевшали, то вже з 6 липня тренд кардинально змінився.

У більшості банків середній курс на початку тижня складав 35,2-35,65 грн/$, а вже в неділю 10 липня – 35,5-36,2 грн/$. На чорному ринку здорожчання було ще різкішим. Якщо у понеділок 4 липня курс був у діапазоні 35,27-35,4 грн/$, то на кінець тижня – усі 36,5-36,8 грн/$.

Євро у банках 4 липня коштував 36,5-37,3 грн. Під кінець тижня (після здешевшання в середу) з невеликим розширенням спреду курс становив 36-37 грн/€. На чорному ринку європейська валюта "намалювала" ламану: у понеділок курс складав по Україні 36,65-36,85 грн/€, а в неділю 10 липня – 37-37,4 грн/€.

Згідно з прогнозами опитаних аналітиків, обидві валюти у банках і на чорному ринку будуть тільки дорожчати. Але навряд чи у банках курс переступить позначку у 36,8 грн/$ та 37,3 грн/€, а на “чорному” ринку – межу у 36,9 грн/$ та 37,5 грн/€.