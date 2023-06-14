Регулирование криптоиндустрии в Украине: новые нормы и перспективы развития

Несомненно развитие криптоиндустрии в Украине сегодня стремительно растет и вызывает множество вопросов и обсуждений среди пользователей и экспертов. Одним из знаковых моментов в развитии криптоиндустрии в текущем году стало голосование в ЕС по введению регулирования рынков криптоактивов MiCA. Как это отразится на криптоиндустрии в Украине?

Регулирование в Украине

Процесс внедрения регулирования двигается, но не так быстро, как хотелось бы. Уже достаточно долгое время регулирование задерживается. Этому есть причина. Закон "О виртуальных активах" был подписан президентом еще в феврале, но вступить в силу он может только вместе с изменениями в Налоговый кодекс, предусматривающий взыскание определенного налога на криптовалютные операции. Соответственно, когда велась работа по подготовке изменений к Налоговому кодексу – заработало европейское законодательство MiCa.

Кроме того, что в силу вступила MiCA, также было принято решение сразу вместе с изменениями в Налоговом кодексе изменить наш закон, чтобы он полностью соответствовал европейским законам. Таким образом, Украина, как кандидат в Европейский Союз, будет иметь единое законодательное регулирование с Европейским Союзом и на момент евроинтеграции не придется что-то менять. Но, к сожалению, этот процесс существенно притормозил начало регулирования в Украине. На данный момент новый закон еще не принят, но уже подготовлен, хотя еще не подан в Верховную Раду.

В ближайшее время закон будет подан в Верховную Раду. После прохождения двух чтений вместе с Налоговым Кодексом, надеемся, максимум до конца года закон будет принят и с начала нового года регулирование заработает.

Соответственно, крипторегулирование предоставит колоссальные преимущества. Все компании будут проводить в Украине операционную деятельность, платить налоги и работать полностью по белому. Можно будет открывать счета, пополнять свои криптовалютные кошельки уже официально без проблем с украинскими банками. В Украину будут заходить инвестиции, новые игроки рынка, будут создаваться рабочие места и многое другое. Таким образом, индустрия получит сильный импульс для развития.

Адаптация норм крипторегулирования

Он будет обеспечивать внедрение в Украине всех основных норм, имеющихся в европейском законодательстве, которое заработает с лета 2024 года для стейблкоинов, и с лета 2025 года - для всех альтокинов.

Соответственно, в представленном законопроекте и стейблкоины, и альтокины также проработаны. Для стейблокоинов регулятором является Национальный банк, для альтокинов и собственно для процесса лицензирования и регуляции игроков на рынке регулятором является Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Эти нормы также есть в черновике нашего закона. По налогообложению комиссией предложено облагать налогом доходы с виртуальных активов как доходы физических лиц по ставке 18%, но мы обычно как бизнес выступаем за более лояльную ставку налогообложения для того, чтобы индустрия развивалась быстрее. Главное то, что норма, которая предусматривает налог с каждой операции – не будет задействована, ведь это бы убило индустрию полностью.

Ограничения проведения операций для украинцев

Эта ситуация касается не только Binance, но абсолютно всех криптобирж в Украине. Из-за всей этой истории с игорным бизнесом, с гемблингом, беттингом пострадали все клиенты криптовалютных бирж, ведь возможность пополнять свой баланс на криптовалютных биржах была приостановлена. Другого метода на сегодняшний день не существует, потому что нет законодательства. Вот такой тупик, в который мы попали. Индустрия не развивается, потому что клиенты не могут пополнять криптокошельки на украинских биржах, а делать это они не могут, потому что нет регуляции. И это замкнутый круг.

Поэтому сейчас мы с регуляторами обсуждаем различные подходы, реализуемые в других странах мира, но, к сожалению, на сегодняшний день нет дорожной карты и четких сроков, когда и как фиатные операции также смогут легально заработать в Украине.

Потому это сложная ситуация. Она создает много рисков для людей, и криптовалютная индустрия переходит условно в кэш. То есть, на сегодняшний день для того, чтобы пополнять свои балансы, нужно искать нелегальную обменку, которая положит криптовалюту на ваш счет.

Это, конечно, отбрасывает индустрию и развитие бизнеса на много лет назад, несет риск для клиентов и влечет за собой кризис ликвидности для пар с украинской гривной в случае отсутствия достаточного количества торгов.

Наши пользователи в лучшей ситуации, потому что у нас есть P2P платформа, где пользователи могут покупать криптовалюту за гривну, но не через банки и финансовые компании, а между собой. Binance P2P работает и не имеет никаких ограничений или проблем. Но в целом для промышленности ситуация очень затруднительна.

Мы предлагали несколько вариантов, вроде того, как это организовано в Турции. В Турции также нет крипторегуляции, но там регуляторы позволили клиентам использовать свои банковские счета в случае прохождения полного KYC на уровне банка и полного KYC на уровне биржи.

Если KYC в банке и KYC на бирже совпадают, клиент может полноценно проводить фиатные операции . И это очень хорошо повлияло на развитие рынка. Все остаются в стране, платят налоги, все в белое, все прозрачно.

Развитие криптовалюты в Украине.

Либеральное и мягкое регулирование рынка криптовалют даст новый импульс на слияние этого класса активов с традиционной финансовой системой. Украинцы и украинский бизнес получат удобный и простой доступ к лучшим международным инвестиционным инструментам, но при этом их права как инвесторов будут максимально защищены государством.

При детенизации этого рынка государственный бюджет получит существенные налоговые поступления, а участники крипторынка смогут открывать счета в банках и вести бизнес открыто.

Государство будет стоять на защите права частной собственности на виртуальные активы, как и все традиционные виды активов. Клиенты коммерческих банков смогут держать криптовалюту на своих депозитах и брать под ее залог кредиты.