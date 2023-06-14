Регулювання криптоіндустрії в Україні: нові норми та перспективи розвитку

Безсумнівно, розвиток криптоіндустрії в Україні сьогодні стрімко зростає і викликає безліч запитань та обговорень серед користувачів та експертів. Одним із знакових моментів у розвитку криптоіндустрії цього року стало голосування в ЄС щодо запровадження регулювання ринків криптоактивів MiCA. Як це вплине на криптоіндустрію в Україні?

Регулювання в Україні

Процес впровадження регулювання рухається, але не так швидко, як хотілося б. Вже достатньо довгий час регулювання затримується. На це є причина. Закон "Про віртуальні активи" був підписаний президентом ще в лютому, але вступити в силу він може тільки разом зі змінами до Податкового кодексу, що передбачає стягнення певного податку на криптовалютні операції. Відповідно, коли велась робота по підготовці змін до Податкового кодексу - запрацювало європейське законодавство MiCa.

Крім того, що в силу вступила MiCA, також було прийнято рішення одразу разом зі змінами в Податковому кодексі змінювати наш закон, щоб він повністю відповідав європейським законам. Таким чином, Україна, як кандидат до Європейського Союзу матиме єдине законодавче регулювання з Європейським Союзом і на момент євроінтеграції не доведеться щось змінювати. Але, на жаль, цей процес суттєво загальмував початок регулювання в Україні. Станом на зараз, новий закон ще не прийнятий, але вже підготовлений, хоча ще не поданий до Верховної Ради.

Найближчим часом закон буде поданий до Верховної Ради. Після проходження двох читань, разом з Податковим Кодексом, сподіваємося, максимум до кінця року закон буде прийнятий і з початку нового року регулювання запрацює.

Відповідно, крипторегулювання надасть колосальні переваги. Всі компанії будуть проводити в Україні операційну діяльність, платити податки та працювати повністю в білу. Можна буде відкривати рахунки, поповнювати свої криптовалютні гаманці вже офіційно без жодних проблем з українськими банками. До України будуть заходити інвестиції, нові гравці ринку, будуть створюватися робочі місця і багато іншого. Таким чином, індустрія отримає потужний імпульс для розвитку.

Адаптація норм крипторегулювання

Він забезпечуватиме впровадження в Україні всіх основних норм, наявних в європейському законодавстві, що запрацює з літа 2024 року для стейблкоїнів, і з літа 2025 року - для всіх альткоїнів.

Відповідно, в представленому закононопроєкті і стейблкоїни, і альткоїни також пропрацьовані. Для стейблокоїнів регулятором є Національний банк, для альткоїнів і, власне, для процесу ліцензування і регуляції гравців на ринку регулятором є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ці норми також є в чернетці нашого закону. По оподаткуванню наразі комісією запропоновано оподатковувати доходи з віртуальних активів як доходи фізичних осіб по ставці 18%, але ми звичайно як бізнес виступаємо за більш лояльну ставку оподаткування для того, щоб індустрія розвивалась швидше. Головне те, що норму, яка передбачає податок з кожної операції - не буде задіяно, адже це би вбило індустрію повністю.

Обмеження щодо проведення операцій для українців

Ця ситуація стосується не тільки Binance, а й абсолютно всіх криптобірж в Україні. Через всю цю історію з гральним бізнесом, з гемблінгом, беттингом постраждали всі клієнти криптовалютних бірж, адже можливість поповнювати свій баланс на криптовалютних біржах було призупинено. Іншого методу на сьогоднішній день не існує, тому що немає законодавства. Ось такий глухий кут, в який ми потрапили. Індустрія не розвивається, тому що клієнти не можуть поповнювати криптогаманці на українських біржах, а робити це вони не можуть, тому що немає регуляції. І це замкнене коло.

Тому зараз ми із регуляторами обговорюємо різні підходи, які реалізовані в інших країнах світу, але, на жаль, на сьогоднішній день немає дорожньої карти та чітких термінів, коли і як фіатні операції також зможуть легально запрацювати в Україні.

Тому це складна ситуація. Вона створює багато ризиків для людей, і криптовалютна індустрія переходить умовно в кеш. Тобто, на сьогоднішній день для того, щоб поповнювати свої баланси, треба шукати якусь нелегальну обмінку, яка покладе криптовалюту на ваш рахунок.

Це звичайно, відкидає індустрію і розвиток бізнесу на багато років назад, несе ризик для клієнтів та спричиняє кризу ліквідності для пар з українською гривнею в разі відсутності достатньої кількості торгів.

Наші користувачі в кращій ситуації, тому що в нас є P2P платформа, де користувачі можуть купувати криптовалюту за гривню, але не через банки та фінансові компанії, а між собою. Binance P2P працює та не має жодних обмежень або проблем. Але в цілому для індустрії ситуація дуже скрутна.

Ми пропонували декілька варіантів, на кшталт того, як це організовано в Туреччині. В Туреччині також немає крипторегуляції, але там регулятори дозволили клієнтам використовувати свої банківські рахунки у випадку проходження повного KYC на рівні банку і повного KYC на рівні біржі.

Якщо KYC у банку і KYC на біржі співпадають, то клієнт може повноцінно проводити фіатні операції. І це дуже добре вплинуло на розвиток ринку. Всі залишаються в країні, платять податки, все в білу, все прозоро.

Розвиток криптовалюти в Україні

Ліберальне та м'яке регулювання ринку криптовалют дасть новий імпульс на злиття цього класу активів із традиційною фінансовою системою. Українці та український бізнес отримають зручний та простий доступ до найкращих міжнародних інвестиційних інструментів, але при цьому їхні права як інвесторів будуть максимально захищені державою.

При детінізації цього ринку державний бюджет отримає суттєві податкові надходження, а учасники крипторинку матимуть можливість відкривати рахунки в банках та вести бізнес відкрито.

Держава стоятиме на захисті права приватної власності на віртуальні активи, як і на всі традиційні види активів. Клієнти комерційних банків зможуть тримати криптовалюту на своїх депозитах та брати під її заставу кредити.