Стоит ли возобновлять работу известной биржи FTX – мнения экспертов

Перезапуск криптобиржи FTX вполне реален, но, чтобы осуществить этот план, нужно выполнить много подготовительных работ, считает директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко. Об этом издании Delo.ua рассказывает в статье "Попытка №2. Что ждет криптоиндустрию после перезапуска известной биржи FTX".

"Уже озвучивались сроки перезапуска – первое полугодие 2024 года. До этого срока нужно урегулировать вопрос по поиску необходимой ликвидности, рассчитаться по существующим требованиям, завершить расследование по причинам банкротства", - объясняет Никитченко.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что следует провести ребрендинг проекта. Для этого необходимо создать публичную и четкую финансовую модель, тогда удастся восстановить репутацию биржи.

" Необходимо изменить подход к управлению рисками, а также сформировать резервный фонд для обеспечения деятельности. Обязательная отчетность должна проходить аудит, а биржа должна стать "чистой" законодательством и клиентом", - перечисляет Шевчишин.

А вот криптоиндустрия на перезапуск FTX может отреагировать по-разному, говорят эксперты. Так, по мнению Никитченко, событие покажет, что индустрия стабильна, проходит этап законодательного структурирования, решает накопившиеся проблемы. Как результат, инвесторы смогут больше доверять миру криптовалют.

"Ситуацию сравнима с банковским рынком. Там также периодически происходят банкротства. Но потребители продолжают доверять сектору, поскольку отрасль функционирует, активы и обязательства банков не исчезают, они возвращаются на рынок под новым брендом", - объясняет Никитченко.

Но Андрей Шевчишин предупреждает: индустрия может встретить перезапуск FTX осторожно, поскольку опасается нового обвала проекта и очередных кризисов.

"Паршивая овца все стадо портит". Для криптобизнеса это правило также работает. Крах любой криптобиржи усугубляет общее состояние рынка и обрушивает стоимость криптоактивов. Поэтому все криптосообщество будет очень осторожно по этому проекту, особенно в момент его перезапуска", - говорит Шевчишин.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд с просьбой издать приказ о временной заморозке американских активов криптовалютной биржи Binance.

Больше о том, какие проблемы и перспективы могут возникнуть из-за восстановления крипробиржи FTX, читайте в статье Delo.ua "Попытка №2. Что ждет криптоиндустрию после перезапуска известной биржи FTX".