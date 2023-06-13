Чи варто відновлювати роботу відомої біржі FTX - думки експертів

Перезапуск криптобіржі FTX цілком реальний, але щоб здійснити цей план, потрібно виконати багато підготовчих робіт, вважає директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Спроба №2. Що чекає на криптоіндустрію після перезапуску відомої біржі FTX".



"Вже озвучувалися терміни перезапуску - перше півріччя 2024 року. До цього терміну треба врегулювати питання з пошуку необхідної ліквідності, розрахуватися за існуючими вимогами, завершити розслідування щодо причин банкрутства", - пояснює Никитченко.

Фінансовий аналітик Андрей Шевчишин вважає, що варто провести ребрендинг проєкту. Для цього необхідно створити публічну та чітку фінансову модель, тоді вдасться відновити репутацію біржі.

"Необхідно змінити підхід до управління ризиками, а також сформувати резервний фонд для забезпечення діяльності. Обов'язкова звітність має проходити аудит, а біржа має стати "чистою" законодавства та клієнтів", - перечислює Шевчишин.

А ось криптоіндустрія на перезапуск FTX може відреагувати по-різному, кажуть експерти. Так, на думку Никитченко, подія покаже, що індустрія стабільна, проходить етап законодавчого структурування, вирішує накопичені проблеми. Як результат, інвестори зможуть більше довіряти світу криптовалют.

"Ситуацію можна порівняти із банківським ринком. Там також періодично відбуваються банкрутства. Але споживачі продовжують довіряти сектору, оскільки галузь функціонує, активи та зобов’язання банків не зникають, вони повертаються на ринок під новим брендом", - пояснює Никитченко.

Але Андрій Шевчишин попереджає: індустрія може зустріти перезапуск FTX обережно, оскільки боїться нового обвалу проєкту та чергових криз.

"Паршива вівця все стадо псує". Для криптобізнесу це правило також працює. Крах будь-якої криптобіржі погіршує загальний стан ринку та обвалює вартість криптоактивів. Тому вся криптоспільнота буде дуже обережна щодо цього проєкту, особливо в момент його перезапуску", - говорить Шевчишин.

Раніше повідомлялося, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулася до федерального суду з проханням видати наказ про тимчасове заморожування американських активів криптовалютної біржі Binance.

Більше про те, які проблеми та перспективи можуть виникнути через відновлення крипробіржі FTX читайте у статті Delo.ua "Спроба №2. Що чекає на криптоіндустрію після перезапуску відомої біржі FTX".