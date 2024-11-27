Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка

27 ноября Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 4,8 млрд. долларов США в рамках проекта PEACE. Это стало возможным благодаря гранту США в размере 1,6 млрд. долларов США и средств от других партнеров по развитию.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что PEACE является крупнейшим в истории банка инвестиционным проектом, начатым для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.

Как уточняют в Министерстве финансов, кредит в размере 4,8 млрд долларов США будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг. .

Отмечается, что вместе с проектом USAID SOERA и DBS Audit Activity осуществляется мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверка по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Главное о проекте PEACE

Проект направлен на поддержку ключевых социальных выплат и обеспечение стабильности в управлении страной.

Отмечается, что Всемирный банк внедрил механизмы для мониторинга предоставления услуг, предотвращения мошенничества и коррупции. Средства перечисляются правительству только после получения подтверждения надлежащего использования средств.

Проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 8 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили соглашение о предоставлении гранта в рамках проекта "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине).

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 года через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.