Україна отримала 4,8 млрд доларів від Світового банку

27 листопада Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі 4,8 млрд доларів США в межах проєкту PEACE. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі 1,6 млрд доларів США та коштів від інших партнерів з розвитку.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що PEACE - найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

Як уточнюють у Міністерстві фінансів, кредит у розмірі 4,8 млрд доларів США буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

Зазначається, що разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity, здійснюється моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Головне про проєкт PEACE

Проєкт спрямований на підтримку ключових соціальних виплат і забезпечення стабільності в управлінні країною.

Зазначається, що Світовий банк впровадив механізми для моніторингу надання послуг, запобігання шахрайству та корупції. Кошти перераховуються уряду України лише після отримання підтвердження належного використання коштів.

Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Додамо, Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.