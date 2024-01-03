В декабре 2023 года украинцы установили 11-летний рекорд по покупке валюты

В конце 2023 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,570 млрд (в эквиваленте), а приобрели на $2,596 млрд. Таким образом, чистая покупка валюты составила $1,026 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Согласно графику операций физических лиц по купле/продаже иностранной валюты, в ноябре 2012 года чистая покупка валюты составила $1,523 млрд. Затем этот показатель пошел на убыль. Из этого следует, что в декабре 2023 года украинцы преодолели 11-летний рекорд по таким финансовым операциям.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты. Иллюстрация: НБУ

График показывает, что с начала 2023 года украинцы продали $18,222 млрд и купили $23,015 млрд. Чистая покупка валюты составила $4,793 млрд.

Иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев.

Как менялся курс доллара в декабре 2023 года

Согласно данным сайта finance.ua, в последний месяц 2023 года курс наличного доллара колебался с 37,60 до 39,05 грн/доллар (продажа). По прогнозам экспертов, тренд девальвации гривны продолжится и дальше. Одна из причин – перебои с финансовой помощью от международных партнеров.

Напомним, 9 ноября 2023 года Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2024 год. Документ предусматривает, что среднегодовой курс гривны по отношению к доллару США будет составлять 40,7 грн за доллар. Ожидаемая инфляция составит при этом 9,7%.

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