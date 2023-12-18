Планируется ли ослабление валютных ограничений: НБУ встретился с австрийским бизнесом в Украине в ходе второго Австрийского бизнес завтрака

15 декабря 2023 г. состоялась встреча между представителями Национального Банка Украины, Посольства Республики Австрия и австрийского бизнес-сообщества в Украине. Ответы на важные вопросы бизнеса по валютной либерализации в Украине предоставили Председатель Национального Банка Украины – Андрей Пышный и заместитель Председателя – Юрий Гелетий.

“Прозрачная коммуникация с бизнесом – один из приоритетов для Национального банка, и мы заинтересованы в углублении нашего диалога. Мы понимаем важность предсказуемости политики центрального банка для бизнес-планирования, а затем и оживление экономической деятельности в стране”, – отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

К встрече присоединились представители 24 австрийских и немецких бизнесов в Украине – украинские предприятия, зарегистрированные в Украине, среди которых Porsche Ukraine, Doka Ukraine, AMIC ENERGY, Lufthansa, Robert Bosch Ltd, Henkel Bautechnik Ukraine и другие. Встреча состоялась при поддержке Посольства Республики Австрия в Украине, при организации Торгового отдела Посольства Австрии – ADVANTAGE Austria и при модерации Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы понимаем потребности бизнеса и заинтересованы в том, чтобы дать больше «кислорода» экономике. В то же время, наши решения не должны создавать риски, а наоборот – формировать добавленный эффект для экономики, помогать привлекать новый капитал”, дополняет Глава НБУ Андрей Пышный.

Важно понимать, что эффективная коммуникация с государственными органами страны имеет решающее влияние на создание инвестиционного климата, что будет способствовать устойчивому росту и развитию экономики страны в целом.

Австрийский бизнес завтрак проходит в формате Q&A, где каждый участник имеет возможность задать самый актуальный вопрос представителям органов государственной власти. Предыдущая встреча, которая состоялась в рамках Австрийского бизнес-завтрака в августе текущего года, была посвящена обсуждению острых вопросов, связанных с налогообложением, к которой присоединилась Марина Твердохлеб, и.о. начальника Главного управления ГНС в Киеве.