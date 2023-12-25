Гривна слабеет. Отрицательное настроение будет сохраняться все новогодние праздники

На прошлой неделе официальный курс НБУ уверенно рос. Если 18 декабря гривна была на уровне 37,02 грн/$, то уже 25 декабря нацвалюта была на отметке 37,55 грн/$. То есть, в течение недели официальный курс увеличился на 53 коп., а за декабрь – на 1,20 грн. Эксперты говорят, что тренд девальвации гривны продолжится и дальше. Одна из причин – перебои с финансовой помощью от международных партнеров.

Как менялся курс гривны на неделе с 18 по 24 декабря

Все это время НБУ по традиции продолжал интервенцию. В частности:

купил $1,13 млн.

продал $978,4 млн.

То есть за этот период золото-валютные резервы уменьшились на $977,27 млн.

Также на прошлой неделе, по данным "Укрдилинг", межбанковский курс был такой:

18 декабря доллар покупали и продавали по 37,19-37,21 грн.

22 декабря доллар торговался в коридоре 37,46-37,49 грн.

Это означает, что доллар подорожал на 28 коп.

Между тем, согласно данным сайта finance.ua, на наличном рынке у нацвалюты были следующие изменения:

18 декабря доллар можно было купить или продать в пределах 37,15–37,67 грн.

22 декабря эти предложения были в диапазоне 37,59–38,15 грн.

В результате за этот период курс доллара вырос на 44-48 коп.

Всего в последний месяц 2023 года на межбанке доллар вырос где-то на одну гривну, а на наличном рынке рост произошел в пределах 70 коп. – 1,2 грн.

Что влияло на курс гривни на неделе с 18 по 24 декабря

Начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов рассказал в комментарии Delo.ua, что на прошлой неделе рост курса на межбанке шел почти ежедневно на 10-15 коп., кроме 21 и 22 декабря. В эти дни рынок стабилизировался на отметке 37,50 грн за доллар.

"На наличном рынке курс копировал траекторию межбанка и достиг пика 38,30 грн/$ на продажу. Это произошло 21 декабря. А уже 22 декабря наличная нацвалюта стабилизировалась, потому что межбанк пошел немного вниз. Поэтому на наличном рынке максимальный курс достиг отметки 38,15 грн/$ на продажу", - отметил банкир.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua также подтвердил, что за прошедшую неделю гривна активно теряла свои позиции как на межбанке, так и на наличном рынке. Драйверами падения нацвалюты стали три фактора:

Есть понимание, что финансовая помощь ЕС и США будет задержана, поэтому необходимо найти финансирование дефицита на январь 2024 года или даже февраль-2024.

На годовой пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дополнительных 500 млрд. грн. для новой волны мобилизации. Эта сумма не была учтена, поэтому будет возложена существенная нагрузка на бюджет, ведь военные расходы финансируются исключительно из бюджета.

Вырос сам спрос на валюту на межбанке и наличном рынке, что требует больших затрат ЗВР для сглаживания спроса, а резервы желательно беречь на период паузы в помощи.

"Таким образом, риск ритмичности помощи реализовался, что сказалось на настроениях рынка и потребовало изменения подхода к его сдерживанию", – говорит Шевчишин.

Что ждет курс гривны в период с 25 декабря по 7 января

Курс продолжит находиться под давлением растущего спроса, уверен Шевчишин. При этом НБУ, скорее всего, будет и дальше сглаживать колебания и регулировать темпы и размеры девальвации. Девальвация сейчас решает два вопроса:

Во-первых, снижает нагрузку на резервы.

Во-вторых, повышает таможенные поступления.

"Влияние на импорт, подразумевающее его снижение из-за девальвации, будет минимальным. Для более существенного сдерживания импорта необходима более глубокая девальвация - более 41 грн за доллар", - отмечает Шевчишин.

По мнению эксперта, в период с 25 декабря по 7 января курс будет колебаться в таком диапазоне:

на межбанке – 38-38,5 грн за доллар;

на наличном рынке – 38,5-39 грн за доллар.

Несколько иные прогнозы озвучил банкир Сергей Гнездилов. Он считает, что курс на межбанке, возможно, будет в пределах 37,50–37,80 грн/$.

"Такой показатель вполне реален до конца года", – говорит эксперт.

А наличный курс должен быть на уровне 38 плюс грн/$. Вернее – 38-38,5 грн/$.

"Наличный рынок будет ориентироваться на межбанк, а межбанк будет следить за действиями НБУ. Регулятор будет решать, какой объем продавать, а это влияет на то, возрастет ли курс на 20 коп. или наоборот упадет на 10 коп.", - отмечает Сергей. Гнездилов.