- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Гривна слабеет. Отрицательное настроение будет сохраняться все новогодние праздники
На прошлой неделе официальный курс НБУ уверенно рос. Если 18 декабря гривна была на уровне 37,02 грн/$, то уже 25 декабря нацвалюта была на отметке 37,55 грн/$. То есть, в течение недели официальный курс увеличился на 53 коп., а за декабрь – на 1,20 грн. Эксперты говорят, что тренд девальвации гривны продолжится и дальше. Одна из причин – перебои с финансовой помощью от международных партнеров.
- Как менялся курс гривны на неделе с 18 по 24 декабря
- Что влияло на курс гривни на неделе с 18 по 24 декабря
- Что ждет курс гривны в период с 25 декабря по 7 января
Как менялся курс гривны на неделе с 18 по 24 декабря
Все это время НБУ по традиции продолжал интервенцию. В частности:
- купил $1,13 млн.
- продал $978,4 млн.
То есть за этот период золото-валютные резервы уменьшились на $977,27 млн.
Также на прошлой неделе, по данным "Укрдилинг", межбанковский курс был такой:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 18 декабря доллар покупали и продавали по 37,19-37,21 грн.
- 22 декабря доллар торговался в коридоре 37,46-37,49 грн.
Это означает, что доллар подорожал на 28 коп.
Между тем, согласно данным сайта finance.ua, на наличном рынке у нацвалюты были следующие изменения:
- 18 декабря доллар можно было купить или продать в пределах 37,15–37,67 грн.
- 22 декабря эти предложения были в диапазоне 37,59–38,15 грн.
В результате за этот период курс доллара вырос на 44-48 коп.
Всего в последний месяц 2023 года на межбанке доллар вырос где-то на одну гривну, а на наличном рынке рост произошел в пределах 70 коп. – 1,2 грн.
Что влияло на курс гривни на неделе с 18 по 24 декабря
Начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов рассказал в комментарии Delo.ua, что на прошлой неделе рост курса на межбанке шел почти ежедневно на 10-15 коп., кроме 21 и 22 декабря. В эти дни рынок стабилизировался на отметке 37,50 грн за доллар.
"На наличном рынке курс копировал траекторию межбанка и достиг пика 38,30 грн/$ на продажу. Это произошло 21 декабря. А уже 22 декабря наличная нацвалюта стабилизировалась, потому что межбанк пошел немного вниз. Поэтому на наличном рынке максимальный курс достиг отметки 38,15 грн/$ на продажу", - отметил банкир.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua также подтвердил, что за прошедшую неделю гривна активно теряла свои позиции как на межбанке, так и на наличном рынке. Драйверами падения нацвалюты стали три фактора:
- Есть понимание, что финансовая помощь ЕС и США будет задержана, поэтому необходимо найти финансирование дефицита на январь 2024 года или даже февраль-2024.
- На годовой пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дополнительных 500 млрд. грн. для новой волны мобилизации. Эта сумма не была учтена, поэтому будет возложена существенная нагрузка на бюджет, ведь военные расходы финансируются исключительно из бюджета.
- Вырос сам спрос на валюту на межбанке и наличном рынке, что требует больших затрат ЗВР для сглаживания спроса, а резервы желательно беречь на период паузы в помощи.
"Таким образом, риск ритмичности помощи реализовался, что сказалось на настроениях рынка и потребовало изменения подхода к его сдерживанию", – говорит Шевчишин.
Что ждет курс гривны в период с 25 декабря по 7 января
Курс продолжит находиться под давлением растущего спроса, уверен Шевчишин. При этом НБУ, скорее всего, будет и дальше сглаживать колебания и регулировать темпы и размеры девальвации. Девальвация сейчас решает два вопроса:
- Во-первых, снижает нагрузку на резервы.
- Во-вторых, повышает таможенные поступления.
"Влияние на импорт, подразумевающее его снижение из-за девальвации, будет минимальным. Для более существенного сдерживания импорта необходима более глубокая девальвация - более 41 грн за доллар", - отмечает Шевчишин.
По мнению эксперта, в период с 25 декабря по 7 января курс будет колебаться в таком диапазоне:
- на межбанке – 38-38,5 грн за доллар;
- на наличном рынке – 38,5-39 грн за доллар.
Несколько иные прогнозы озвучил банкир Сергей Гнездилов. Он считает, что курс на межбанке, возможно, будет в пределах 37,50–37,80 грн/$.
"Такой показатель вполне реален до конца года", – говорит эксперт.
А наличный курс должен быть на уровне 38 плюс грн/$. Вернее – 38-38,5 грн/$.
"Наличный рынок будет ориентироваться на межбанк, а межбанк будет следить за действиями НБУ. Регулятор будет решать, какой объем продавать, а это влияет на то, возрастет ли курс на 20 коп. или наоборот упадет на 10 коп.", - отмечает Сергей. Гнездилов.