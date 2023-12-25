Гривня слабшає. Негативний настрій зберігатиметься усі новорічні свята

На минулому тижні офіційний курс НБУ впевнено зростав. Якщо 18 грудня гривня була на рівні 37,02 грн/$, то вже 25 грудня нацвалюта була на відмітці 37,55 грн/$. Тобто за тиждень, офіційний курс збільшився на 53 коп., а за грудень – на 1,20 грн. Експерти кажуть, що тренд девальвації гривні продовжиться й надалі. Одна з причин – перебої з фінансовою допомогою від міжнародних партнерів.

Як змінювався курс гривні на тижні з 18 до 24 грудня

Весь цей час НБУ за традицією продовжував інтервенції. Зокрема:

купив $1,13 млн.

продав $978,4 млн.

Тобто, за цей період золото-валютні резерви зменшились на $977,27 млн.

Також на минулому тижні, за даними "Укрдилинг", міжбанківський курс був такий:

18 грудня долар купували та продавали за 37,19-37,21 грн.

22 грудня бакс торгувався в коридорі 37,46-37,49 грн.

Це значить, що долар подорожчав на 28 коп.

Тим часом, згідно з даними сайту finance.ua на готівковому ринку нацвалюта мала такі зміни:

18 грудня долар можна було купити чи продати в межах 37,15-37,67 грн.

22 грудня ці пропозиції були в діапазоні 37,59-38,15 грн.

В результаті за цей період курс долару зрів на 44-48 коп.

Загалом в останній місяць 2023 року на міжбанку долар зріс десь на одну гривні, а на готівковому рінку зростання відбулось у межах 70 коп. – 1,2 грн.

Що впливало на курс гривні на тижні з 18 до 24 грудня

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов розповів в коментарі Delo.ua, що на минулому тижні зростання курсу на міжбанку йшло майже щодня на 10-15 коп., окрім 21 та 22 грудня. В ці дні ринок стабілізувався десь на відмітці 37,50 грн за долар.

"На готівковому ринку курс копіював траєкторію міжбанку та досяг піку 38,30 грн/$ на продаж. Це відбулось 21 грудня. А вже 22 грудня готівкова нацвалюта стабілізувалася, тому що міжбанк пішов трошки донизу. Тож на готівковому ринку максимальний курс досяг відмітки 38,15 грн/$ на продаж", - зазначив банкір.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua також підтвердив, що за минулий тиждень гривня активно втрачала свої позиції як на міжбанку, так готівковому ринку. Драйверами падіння нацвалюти стали три фактори:

Є розуміння, що фінансова допомога ЄС і США буде затримана, тож необхідно знайти фінансування дефіциту на січень 2024 року або навіть лютий-2024.

На річній прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив про необхідність додаткових 500 млрд грн для нової хвилі мобілізації. Цю суму не було враховано, тому буде покладено суттєвим навантаженням на бюджет, адже військові витрати фінансуються виключно з бюджету.

Зріс сам попит на валюту на міжбанку та готівковому ринку, що вимагає великих витрат ЗВР для згладжування попиту, а резерви бажано берегти на період паузи у допомозі.

"Таким чином, ризик ритмічності допомоги реалізувався, що позначилося на настроях ринку та затребувало зміни підходу до його стримування", - говорить Шевчишин.

Що чекає на курс гривні в період з 25 грудня до 7 січня

Курс продовжить перебувати під тиском зростаючого попиту, впевнений Шевчишин. При цьому НБУ, скоріш за все, буде й надалі згладжувати коливання та регулювати темпи та розміри девальвації. Девальвація зараз вирішує два питання:

По-перше, знижує навантаження на резерви.

По-друге, підвищує митні надходження.

"Вплив на імпорт, мається на увазі його зниження через девальвацію, буде мінімальним. Для суттєвішого стримування імпорту необхідна глибша девальвація - понад 41 грн за долар", - зазначає Шевчишин.

На думку експерта, в період з 25 грудня до 7 січня курс буде коливатися в такому діапазоні:

на міжбанку - 38-38,5 грн за долар;

на готівковому ринку - 38,5-39 грн за долар.

Дещо інші прогнози озвучив банкір Сергій Гнезділов. Він вважає, що курс міжбанку, можливо, буде в межах 37,50-37,80 грн/$.

"Такий показник цілком реальний до кінця року", - говорить експерт.

А готівковий курс має бути на рівні 38 плюс грн/$. Точніше – 38-38,5 грн/$.

"Готівковий ринок буде орієнтуватися на міжбанк, а міжбанк буде слідкувати за діями НБУ. Регулятор буде вирішувати, який обсяги продавати, а це впливає на те, чи зросте курс на 20 коп. чи навпаки впаде на 10 коп.", - відмічає Сергій Гнезділов.