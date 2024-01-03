В грудні 2023 року українці встановили 11-річний рекорд з купівлі валюти

Наприкінці 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,570 млрд (в еквіваленті), а придбали на $2,596 млрд. Таким чином, чиста купівля валюти склала $1,026 млрд.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Згідно з графіком операцій фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти, у листопаді 2012 року чиста купівля валюти становила $1,523 млрд. Потім цей показник пішов на спад. З цього випливає, що у грудні 2023 року українці подолали 11-річний рекорд з таких фінансових операцій.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти. Ілюстрація: НБУ

Графік показує, що з початку 2023 року українці продали $18,222 млрд і купили $23,015 млрд. Чиста купівля валюти склала $4,793 млрд.

Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців.

Як змінювався курс долара у грудні 2023 року

Згідно з даними сайту finance.ua, в останній місяць 2023 року курс готівкового долара коливався з 37,60 до 39,05 грн/долар (продаж). За прогнозами експертів, тренд девальвації гривні продовжиться й надалі. Одна з причин – перебої з фінансовою допомогою від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 9 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. Документ передбачає, що середньорічний курс гривні до долара США становитиме 40,7 грн за долар. Очікувана інфляція при цьому складе 9,7%.

Фото: ua.depositphotos.com