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В третьем квартале этого года доходы небанковских финучреждений выросли на 12%
За третий квартал 2023 г. небанковский финансовый сектор демонстрирует устойчивый рост, увеличив объемы активов на 11.9% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сокращение количества финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Страховые компании
В третьем квартале рисковые страховщики и страховщики жизни показали положительные тенденции, увеличив активы на 3% и 4% соответственно. Рост валовых страховых премий зафиксирован на уровне 14% для рисковых страховщиков по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что касается страховщиков жизни, то их рост зафиксирован на уровне 16% впервые с начала года и на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
За январь-сентябрь рисковые страховщики получили 1.8 млрд грн прибыли, хотя их основная деятельность была невыгодна. Это стало возможным благодаря высоким инвестиционным доходам, приведшим к рекордной прибыли страховщиков жизни в размере 0.7 млрд грн, с рентабельностью капитала на уровне 25%.
Кредитные союзы
Кредитные союзы, привлекающие депозиты, отличаются увеличением объемов активов, но уменьшением предоставленных ссуд и кредитного портфеля. Несмотря на это, повышенная операционная эффективность привела к увеличению прибыли сектора.
Объемы предоставленных ссуд за квартал сократились на 10%, кредитный портфель – на 0.3%. В первую очередь уменьшение коснулось объемов бизнес-кредитов, выдаваемых частным крестьянским хозяйствам (на 38%). Заявленная доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитам также снизилась до 28%, но объем неуплаченных начисленных процентов возрос.
Финансовые компании и ломбарды
Объем активов в этом секторе вырос на 5.8%, благодаря увеличению объемов услуг по всем основным направлениям, за исключением факторинга. Кредитование населения тоже возобновляется, но медленно. За три квартала 2023 года выдано на 40% меньше новых кредитов, чем за тот же период в 2021 году.
Объемы финансового лизинга продолжают расти уже пятый квартал подряд и ориентированы в основном на приобретение легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и грузовиков.
Все эти тенденции указывают на устойчивое развитие небанковского финансового сектора в Украине, хотя есть определенные вызовы, такие как нарушение нормативов в области страхования и незначительное снижение объемов предоставленных ссуд в кредитных союзах. Реструктуризация и адаптация к изменениям в финансовой среде остаются важными задачами для участников сектора.
Добавим, что в октябре Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о ней, а также размещать гиперссылки на такую информацию в рекламе на других онлайн-ресурсах.