У третьому кварталі цього року прибутки небанківських фінустанов зросли на 12%

За третій квартал 2023 року небанківський фінансовий сектор демонструє стійке зростання, збільшивши обсяги активів на 11.9% у порівнянні з попереднім роком, незважаючи на скорочення кількості фінансових установ.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Страхові компанії

У третьому кварталі ризикові страховики та страховики життя показали позитивні тенденції, збільшивши активи на 3% та 4% відповідно. Зростання валових страхових премій зафіксовано на рівні 14% для ризикових страховиків у порівнянні з попереднім кварталом та на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Що стосується страховиків життя, то їхній ріст зафіксований на рівні 16% вперше з початку року та на 7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

За січень-вересень ризикові страховики отримали 1.8 млрд грн прибутку, хоча їхня основна діяльність була невигідною. Це стало можливим завдяки високим інвестиційним доходам, які призвели до рекордного прибутку страховиків життя в розмірі 0.7 млрд грн, з рентабельністю капіталу на рівні 25%.

Кредитні спілки

Кредитні спілки, що залучають депозити, відзначаються збільшенням обсягів активів, але зменшенням наданих позик та кредитного портфеля. Незважаючи на це, підвищена операційна ефективність призвела до збільшення прибутку сектору.

Обсяги наданих позик за квартал скоротилися на 10%, кредитний портфель – на 0.3%. В першу чергу зменшення торкнулося обсягів бізнес-кредитів, які видані приватним селянським господарствам (на 38%). Заявлена частка простроченої на понад 90 днів заборгованості за кредитами також знизилася до 28%, але обсяг несплачених нарахованих відсотків зріс.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів у цьому секторі зріс на 5.8%, завдяки збільшенню обсягів послуг у всіх основних напрямках, за винятком факторингу. Кредитування населення також відновлюється, але повільно. Протягом трьох кварталів 2023 року видано на 40% менше нових кредитів, ніж за той самий період у 2021 році.

Обсяги фінансового лізингу продовжують зростати вже п'ятий квартал поспіль і орієнтовані в основному, на придбання легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки та вантажівок.

Усі ці тенденції вказують на стійкий розвиток небанківського фінансового сектору в Україні, хоча є певні виклики, такі як порушення нормативів в області страхування та незначне зниження обсягів наданих позик у кредитних спілках. Реструктуризація та адаптація до змін у фінансовому середовищі залишаються важливими завданнями для учасників сектору.

Додамо, що у жовтні Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи, що надають послуг споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайнресурсах.