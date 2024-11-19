Верховная Рада одобрила государственный бюджет на 2025 год

Верховная Рада на заседании 19 ноября приняла в целом проект государственного бюджета на 2025 год. За соответствующий проект проголосовали 257 нардепов, 35 депутатов выступили против, еще 12 – воздержались.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Главные цифры

В бюджете предусмотрены рекордные расходы на уровне 3,94 трлн. грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн.

Доходная часть главной сметы страны составит 2,3 трлн грн (141 млрд грн из них предусмотрены от закона об увеличении налогов, который до сих пор не подписан президентом).

Внешнее финансирование в следующем году предусмотрено в размере 38,4 млрд. долларов.

Оборона, безопасность, поддержка людей

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны.

"Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрено 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что поддержка граждан – второй приоритет этого бюджета. В общей сложности на программы помощи в социальной сфере предусмотрено почти 421 млрд грн, а в марте запланировали индексацию пенсий.

Расходы на образование составят около 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. На обновление медицинских учреждений, приобретение современного оборудования и создание реабилитационных центров предусмотрено 10,7 млрд. грн. На модернизацию образовательных учреждений и обустройство укрытий дополнительно предусмотрено 17,5 млрд. грн.

По словам главы правительства, в 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.

"В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны. Это все то, что делает нас сильнее и ведет к победе", — подытожил Шмыгаль.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал бюджет, заметив, что в нем не предусмотрена поддержка военных.

"Деньги идут на дороги, на марафон (1,5 млр – ред), но не на войско. В бюджете остались заоблачные зарплаты для отдельных чиновников, кэшбеки, тогда как повышение зарплат и социальных выплат так и не предусмотрено", — констатировал нардеп.

Напомним, Бюджетный комитет Верховной Рады на своем заседании 18 ноября одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2025 год и внес финальные поправки в текст документа.

31 октября Рада приняла в первом чтении законопроект о госбюджете-2025. За принятие документа проголосовали 247 народных избранников.

Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.