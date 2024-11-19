Верховна Рада схвалила державний бюджет на 2025 рік

Верховна Рада на засіданні 19 листопада схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік. За відповідний проєкт проголосували 257 нардепів, 35 депутатів виступили проти, ще 12 - утримались.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Головні цифри

У бюджеті передбачені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн

Дохідна частина головного кошторису країни становитиме 2,3 трлн грн (141 млрд грн з них передбачені від закону про збільшення податків, який досі не підписаний президентом).

Зовнішнє фінансування у наступному році передбачено у розмірі $ 38,4 млрд.

Оборона, безпека, підтримка людей

Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

"Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що підтримка громадян — другий пріоритет цього бюджету. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн, а у березні запланували індексацію пенсій.

Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.

За словами очільника уряду, у 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

"В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги", - підсумував Шмигаль.

Натомість нардеп Олексій Гончаренко розкритикував бюджет, зауваживши, що у ньому не передбачана підтримка військових.

"Гроші йдуть на дороги, на марафон (1,5 млр - ред), але не на військо. У бюджеті залишилися захмарні зарплати для окремих чиновників, кешбеки, тоді як підвищення зарплат і соціальних виплат так і не передбачено", - констатував нардеп.

Нагадаємо, Бюджетний комітету Верховної Ради на своєму засіданні 18 листопада схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2025 рік і вніс фінальні правки до тексту документу.

31 жовтня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2025. За прийняття документу проголосували 247 народних обранців.

Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.