Вячеслав Черняховский, генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" - о том, как страховые компании пережили 2022 год и как меняется их продуктовая линейка с учетом военных реалий.

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Самое главное, что я хочу отметить – благодаря без преувеличения самоотверженной работе компаний, страховая защита по-прежнему доступна жителям Украины.

С первых дней российской агрессии мы получали сотни вопросов от пострадавших: «Что, нам теперь ничего не выплатят, ведь война – это форс-мажор»? И честно говоря, у страховщиков были все юридические основания приостановить выплаты компенсаций. Однако компании-участники нашей Ассоциации наотрез отказались так действовать, и осуществляли выплаты даже в самые тяжелые моменты войны.

В нашу Ассоциацию входит ряд компаний, основная часть бизнеса которых ведется на территориях, наиболее пострадавших от российской агрессии – Запорожская, Черниговская, Донецкая области. Часть их офисов разрушена или попала на временно оккупированную территорию, пострадали сотрудники, их близкие, имущество. И несмотря ни на что, эти компании продолжают работу, буквально под обстрелами.

Война – это ситуация, когда остаться людьми важнее, чем смотреть на всё исключительно с точки зрения выгоды бизнеса. Сейчас деньги, которые страховщики выплачивают пострадавшим, могут быть для этих людей без преувеличения вопросом жизни и смерти, залогом выживания их семей. У нас накопилось множество военных историй: смешных, страшных и трогательных одновременно. О том, как предправления страховой компании лично на тачке перевозил серверы в более «тихий» район города, где можно было продолжить работу. Как в первые недели войны плакали от благодарности пострадавшие, получив выплату за автомобиль. Эта машина была единственным, что у них осталось после того, как их дом и имущество были разрушены российскими войсками. Люди до последнего момента не могли поверить, что в такой момент их не бросили без поддержки.

Не буду скрывать, что страховщикам сейчас очень трудно, и к сожалению, государство в лице регулятора часто не понимает и усугубляет реальную ситуацию, но это – тема отдельного разговора.

Если говорить о цифрах. У нас нет еще показателей за весь 2022 год, но по данным за 9 месяцев 2022 года наиболее массовые и «весомые» виды страхования для частных лиц (КАСКО, имущество, медицина) просели по количеству договоров на 20-35%. По самому популярному у украинцев виду страхования, ОСАГО, за год количество договоров сократилось на 20%, при этом «Зеленая карта» (международное страхование ответственности) выросла больше чем в два раза.

Плюс-минус в таких же диапазонах сократилось и количество выплат, при этом сумма выплат упала значительно меньше – инфляция «тащит» размер средней выплаты вверх.

Естественно, трудности войны во многих случаях сказались на сроках урегулирования. У страховщиков, также как у других бизнесов, многие сотрудники в эвакуации, призваны в армию или ТРО, вынуждены адаптировать свою работу под редкие часы, когда есть свет и интернет. Бывают и случаи, когда эксперты проводят осмотры поврежденного имущества фактически под обстрелами.

Косвенно мы можем судить об этом по показателям рынка ОСАГО – по итогам 3 квартала 2022 года средний срок выплаты увеличился на 10 дней.

На мой взгляд, уменьшение количества договоров страхования в целом соответствует количеству людей, уехавших за границу. Естественно, в таком случае, многие из них отказываются от определенных видов страхования – КАСКО, ДМС и др.

Итоги всего 2022 года будут более показательны. Но пока вырисовывается следующая картина: нет массового отказа от перезаключения договоров по популярным видам страхования среди частных потребителей. В этом, конечно, заслуга и страховщиков, которые буквально каждый день доказывают своей работой: «Мы выплачиваем, защищаем ваши финансовые интересы, нам можно доверять».

Страховые компании начали предлагать новые страховые продукты, которые соответствуют нынешним потребностям людей. Есть реальный запрос на дополнительные опции по покрытию военным рисков в дополнение страхованию КАСКО, имущества и т.п., и такие опции появились у многих страховых компаний.

Некоторые компании-участники нашего объединения разработали специальные продукты, по максимуму защищающее именно от военных рисков. Например, добровольное страхование от несчастных случаев, которые покрывает риски, прямо связанные с военными действиями, в частности это взрывы мин, снарядов и других боеприпасов, военное сексуальное насилие и т.п.

Думаю, в этом направлении сейчас и будет двигаться страховой рынок – быть максимально гибким, быстро разрабатывать и предлагать клиентам актуальные продукты. И каждый день доказывать своей работой, что страхование является реальным способом защитить себя от неожиданных финансовых проблем, который работает и во время войны.